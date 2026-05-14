Jelang Final Piala FA 2025-2026 Manchester City vs Chelsea, Berikut Daftar Juara FA Cup Terbanyak

PANGGUNG terbesar sepak bola Inggris akhir pekan ini kembali hadir. Manchester City dan Chelsea akan saling berhadapan di final Piala FA 2025-2026, laga puncak turnamen tertua di dunia yang mempertemukan dua raksasa Premier League di Wembley Stadium, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ini bukan sekadar final biasa. Di satu sisi, Manchester City tampil untuk keempat kalinya berturut-turut di final FA Cup, rekor yang belum pernah dicapai klub mana pun sepanjang sejarah. Sementara Chelsea hadir membawa misi balas dendam setelah tiga kali beruntun menelan kekalahan di partai puncak.

Manchester City lolos ke final Piala FA 2025-2026

1. Sama-sama Berburu Misi

Bagi Manchester City, trofi ini akan menjadi yang kedelapan dalam sejarah klub. Lebih dari itu, jika berhasil juara, The Citizen akan menggenapi dobel domestik musim ini setelah sebelumnya sudah mengangkat trofi EFL Cup.

Sementara Chelsea datang dengan motivasi yang tak kalah besar. Jika berhasil mengalahkan City, The Blues akan meraih gelar FA Cup kesembilan dan mengakhiri paceklik trofi di turnamen ini sejak terakhir kali juara pada 2018.

Perjalanan menuju final keduanya tidak mudah. City lolos setelah menyingkirkan Southampton di semifinal, sedangkan Chelsea harus melewati sesama penghuni Premier League, Leeds United.

Di atas kertas, dominasi City dalam beberapa tahun terakhir patut diwaspadai Chelsea. Sedangkan Chelsea resmi memecat pelatih Liam Rosenior pada 22 April 2026 setelah rangkaian hasil buruk.

Saat ini, Calum McFarlane bertindak sebagai pelatih interim hingga akhir musim 2025-2026.