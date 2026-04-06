Hasil Persik Kediri vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Diwarnai Penalti Gagal, Skor Akhir 0-0

KEDIRI – Hasil Persik Kediri vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Senin (6/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua tim bermain dengan sengit sepanjang 90 menit. Persik punya kans emas lewat titik penalti di menit ke-61 tapi gagal dieksekusi dengan baik oleh Jose Enrique.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal. Namun serangan yang dilancarkan Persik dan Persijap masih terlalu polos, sehingga belum ada peluang yang tercipta di 15 menit awal pertandingan.

Skuad Macan Putih sukses menjebol gawang Persijap pada menit ke-28 lewat sontekan Enrique. Namun dewi fortuna belum berpihak. Wasit menganulir gol tersebut karena sang pemain sudah berada dalam posisi offside.

Persik terus menekan Persijap. Namun tim besutan Marcos Torres masih kesulitan dalam mencari celah untuk menjebol pertahanan tim tamu. Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta di babak pertama.

Laskar Kalinyamat mendapat peluang emas di menit ke-49. Namun sayangnya, tendangan Carlos Franca masih terlalu lemah sehingga dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper Persik Leonardo Navacchio.