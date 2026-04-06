HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hitung-hitungan Persib Bandung Juara Super League 2025-2026: Segel Trofi di Markas Persija?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |12:17 WIB
Hitung-hitungan Persib Bandung Juara Super League 2025-2026: Segel Trofi di Markas Persija?
Persib Bandung semakin dekat dengan tro juara Super League 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Semen Padang. (Foto: Persib.co.id)
HITUNG-hitungan Persib Bandung juara Super League 2025-2026 setelah menang 2-0 atas Semen Padang akan diulas Okezone. Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang via brace Ramon Tanque dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion H Agus Salim, Minggu 5 April 2026 malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 61 angka, unggul empat poin atas Borneo FC di posisi dua. Sementara di posisi tiga ada Persija Jakarta dengan 52 poin.

Ramon Tanque cetak gol di laga Semen Padang vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
Ramon Tanque cetak gol di laga Semen Padang vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

1. Syarat Persib Bandung Juara Super League 2025-2026

Melihat kondisi saat ini, apa syarat Persib Bandung juara Super League 2025-2026? Persib Bandung membutuhkan tambahan 20 angka dari delapan sisa untuk mengamankan titel juara Super League 2025-2026.

Jika Borneo FC menyapu bersih delapan laga sisa, skuad Petam Etam -julukan Borneo FC- mendapatkan tambahan 24 angka. Tambahan 24 angka membuat Borneo FC menutup musim dengan 81 angka.

Andai Persib Bandung mendapatkan tambahan 20 poin, perolehan angka Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menjadi 81 poin. Jika kondisi ini yang terjadi, Persib Bandung akan disahkan menjadi juara.

Sesuai regulasi, ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, tolok ukur selanjutnya adalah head-to-head. Kebetulan, Persib Bandung unggul head-to-head atas Borneo FC. Setelah menang 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, skor sama kuat 2-2 di Samarinda.

 

Berita Terkait
Penyebab Persib Bandung Kesulitan saat Menang 2-0 atas Semen Padang di Pekan Ke-26 Super League 2025-2026
Cyrus Margono Kebobolan 3 Gol di Laga Debut Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Buka Suara
Mauricio Souza Ungkap Penyebab Persija Jakarta Kalah 2-3 dari Bhayangkara FC di Super League 2025-2026
Kisah Cyrus Margono, Penantian Panjang Debut yang Berakhir Tragis di Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta
Daftar 14 Pemain Timnas Futsal Indonesia untuk Piala AFF 2026: Ardiansyah Runtuboy Dicoret!
Inter Milan Menggila, Cristian Chivu Sebut Satu Momen Kunci Hancurkan AS Roma
