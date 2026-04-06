Penyebab Persib Bandung Kesulitan saat Menang 2-0 atas Semen Padang di Pekan Ke-26 Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |09:55 WIB
Bojan Hodak akui Persib Bandung kesulitan melawan Semen Padang. (Foto: Persib.co.id)
PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan timnya tidak mudah mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-0. Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- harus tampil habis-habisan sebelum akhirnya menyegel tiga poin dalam laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang, Minggu 5 April 2026 malam WIB.

Bojan Hodak mengatakan 30 menit awal pertandingan merupakan fase tersulit bagi Beckham Putra dan kawan-kawan untuk mengembangkan pertandingan. Namun, timnya perlahan mulai percaya diri.

Ramon Tanque borong gol Persib Bandung ke gawang Semen Padang. (Foto: Instagram/@persib)

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Di 20 sampai 30 menit pertama mereka masuk ke pertandingan dengan lebih baik," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari dari laman resmi Persib Bandung, Senin (6/4/2026).

"Setelah itu perlahan kami mulai bisa mengontrol," tambah pelatih yang membawa Persib Bandung juara Liga Indonesia dua musim beruntun.

2. Strategi Sesuai Instruksi

Bojan Hodak mengatakan timnya lebih tenang dalam memainkan skema yang sudah disiapkan di babak kedua. Dua gol Persib Bandung dicetak Ramon Tanque di menit 32 dan 69.

"Di babak kedua, sebagian besar kami mengontrol permainan. Saya tidak melihat banyak peluang bagi mereka. Kami mencetak satu gol lagi dan memiliki beberapa kesempatan untuk mencetak lebih banyak gol," ucap Bojan Hodak.

 

