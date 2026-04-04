Link Live Streaming Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Dkk Siap Menggila

REGGIO EMILIA – Link live streaming Sassuolo vs Cagliari di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Akankah Jay Idzes dan kawan-kawan tampil menggila dalam lanjutan kompetisi?

Duel Sassuolo vs Cagliari itu akan digelar di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Italia, Sabtu (4/4/2026) pukul 20.00 WIB. Pelatih Fabio Grosso menargetkan poin penuh buat anak asuhnya.

Jay Idzes beraksi di laga Juventus vs Sassuolo (Foto: Juventus)

Dalam laga sebelumnya, Sassuolo bermain imbang 1-1 dengan Juventus. Sementara itu, Cagliari menelan kekalahan 0-1 dari Napoli, jelang jeda internasional.

1. Performa Terbaik

Grosso mengatakan Sassuolo harus menampilkan performa terbaiknya dalam laga nanti. Langkah tersebut agar tim asuhan bisa meraih hasil maksimal.

"Pertandingan kandang terakhir kami menunjukkan permainan yang bertolak belakang, babak pertama yang buruk dan kemudian babak kedua yang bagus," kata Grosso dilansir dari laman Sassuolo News, Sabtu (4/4/2026).

"Tujuannya adalah untuk langsung masuk ke dalam permainan, memainkan pertandingan penuh, melawan lawan yang sama-sama haus akan poin dan mencoba untuk menunjukkan kualitas kami," tambah juru taktik berpaspor Italia itu.