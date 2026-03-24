Arti Kemenangan Tyne-Wear Derby bagi Sunderland saat Permalukan Newcastle United di St. James Park

NEWCASTLE – Para pemain Sunderland tak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat berhasil mengalahkan Newcastle United dalam laga bertajuk ‘Tyne-Wear Derby’. Dua pencetak gol, Chemsdine Talbi dan Brian Brobbey, mengakui kemenangan ini sangat berarti bagi tim.

Sunderland berhasil membungkam Newcastle United 2-1 dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di St. James Park, Newcastle, Inggris pada Minggu 22 Maret malam WIB.

1. Kebobolan

The Black Cats kebobolan terlebih dahulu melalui sepakan Anthony Gordon (10’). Namun, setelah itu, Sunderland merespons dengan permainan agresif hingga pengujung laga babak kedua.

Hasilnya manis, Talbi (57’) dan Brobbey (90’) mampu membawa skuadnya membungkus kemenangan Tyne-Wear Derby. Sang pencetak gol pertama, mengaku kemenangan ini akan menjadi kenangan manis untuknya.

“Mencetak gol di pertandingan besar adalah momen yang sangat berarti dan saya sangat senang. Saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari tim ini dan bermain di pertandingan-pertandingan seperti ini,” kata Talbi dikutip dari laman resmi Sunderland, Selasa (24/3/2026).

Hal serupa dikatakan oleh Brobbey. Pemain berpaspor Belanda itu juga mengakui gol dari Talbi membawa tim bersemangat dan semakin solid. Alhasil, gol kedua yang dicetak olehnya pun tercipta pada menit akhir babak kedua.

“Itu adalah gol penentu kemenangan di menit-menit terakhir. Rasanya sangat menyenangkan mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit terakhir. Setelah gol pertama yang kami cetak, semua orang bermain untuk satu sama lain. Kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus,” ujar Brobbey.