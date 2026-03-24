Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arti Kemenangan Tyne-Wear Derby bagi Sunderland saat Permalukan Newcastle United di St. James Park

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |19:32 WIB
Arti Kemenangan Tyne-Wear Derby bagi Sunderland saat Permalukan Newcastle United di St. James Park
Para pemain Sunderland tak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat berhasil mengalahkan Newcastle United (Foto: Sunderland)
A
A
A

NEWCASTLE – Para pemain Sunderland tak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat berhasil mengalahkan Newcastle United dalam laga bertajuk ‘Tyne-Wear Derby’. Dua pencetak gol, Chemsdine Talbi dan Brian Brobbey, mengakui kemenangan ini sangat berarti bagi tim.

Sunderland berhasil membungkam Newcastle United 2-1 dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di St. James Park, Newcastle, Inggris pada Minggu 22 Maret malam WIB.

1. Kebobolan

Newcastle United vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Sunderland)

The Black Cats kebobolan terlebih dahulu melalui sepakan Anthony Gordon (10’). Namun, setelah itu, Sunderland merespons dengan permainan agresif hingga pengujung laga babak kedua.

Hasilnya manis, Talbi (57’) dan Brobbey (90’) mampu membawa skuadnya membungkus kemenangan Tyne-Wear Derby. Sang pencetak gol pertama, mengaku kemenangan ini akan menjadi kenangan manis untuknya.

“Mencetak gol di pertandingan besar adalah momen yang sangat berarti dan saya sangat senang. Saya sangat bahagia bisa menjadi bagian dari tim ini dan bermain di pertandingan-pertandingan seperti ini,” kata Talbi dikutip dari laman resmi Sunderland, Selasa (24/3/2026).

Hal serupa dikatakan oleh Brobbey. Pemain berpaspor Belanda itu juga mengakui gol dari Talbi membawa tim bersemangat dan semakin solid. Alhasil, gol kedua yang dicetak olehnya pun tercipta pada menit akhir babak kedua.

“Itu adalah gol penentu kemenangan di menit-menit terakhir. Rasanya sangat menyenangkan mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit terakhir. Setelah gol pertama yang kami cetak, semua orang bermain untuk satu sama lain. Kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus,” ujar Brobbey.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement