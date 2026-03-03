Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan alarm kewaspadaan tinggi bagi skuadnya menjelang duel panas melawan Borneo FC pada pekan ke-24 Super League 2025-2026. Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut tak segan melontarkan pujian atas konsistensi luar biasa yang ditunjukkan tim tamu.

Maurico Souza juga merasa laga melawan Borneo FC akan menjadi ujian mentalitas sesungguhnya bagi Macan Kemayoran dalam upaya mereka mengudeta posisi puncak.

Ya, Persija Jakarta akan menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan yang sedang bersaing sengit di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026.

Jelang pertandingan, Souza mengakui ketangguhan yang dimiliki Borneo FC. Juru taktik asal Brasil itu tanpa ragu menyebut kalau pertandingan malam nanti akan menjadi laga yang sulit.

Terlebih, kedua kesebelasan sama-sama mengincar poin penuh guna memanaskan peta persaingan perebutan gelar juara musim ini.

Sesi latihan Borneo FC di JIS jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/borneofc.id)

1. Pujian untuk Konsistensi Pesut Etam

"Borneo adalah tim yang sangat konsisten. Tanpa ragu, mereka adalah salah satu tim terkuat di liga musim ini. Tidak mudah untuk bertahan di puncak klasemen sejak awal musim seperti yang mereka lakukan,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Selasa (3/3/2026).

“Mereka adalah pesaing kuat untuk gelar juara, sehingga pertandingan besok (hari ini) pasti akan sangat sulit bagi kedua tim,” sambungnya.