Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |19:24 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini
Persija Jakarta siap menjamu Borneo FC. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan alarm kewaspadaan tinggi bagi skuadnya menjelang duel panas melawan Borneo FC pada pekan ke-24 Super League 2025-2026. Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut tak segan melontarkan pujian atas konsistensi luar biasa yang ditunjukkan tim tamu.

Maurico Souza juga merasa laga melawan Borneo FC akan menjadi ujian mentalitas sesungguhnya bagi Macan Kemayoran dalam upaya mereka mengudeta posisi puncak.

Ya, Persija Jakarta akan menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan yang sedang bersaing sengit di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026.

Jelang pertandingan, Souza mengakui ketangguhan yang dimiliki Borneo FC. Juru taktik asal Brasil itu tanpa ragu menyebut kalau pertandingan malam nanti akan menjadi laga yang sulit.

Terlebih, kedua kesebelasan sama-sama mengincar poin penuh guna memanaskan peta persaingan perebutan gelar juara musim ini.

Sesi latihan Borneo FC di JIS jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Sesi latihan Borneo FC di JIS jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/borneofc.id)

1. Pujian untuk Konsistensi Pesut Etam

"Borneo adalah tim yang sangat konsisten. Tanpa ragu, mereka adalah salah satu tim terkuat di liga musim ini. Tidak mudah untuk bertahan di puncak klasemen sejak awal musim seperti yang mereka lakukan,” kata Souza dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Selasa (3/3/2026).

“Mereka adalah pesaing kuat untuk gelar juara, sehingga pertandingan besok (hari ini) pasti akan sangat sulit bagi kedua tim,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204762/sesi_latihan_borneo_fc_di_jis_jelang_lawan_persija_jakarta-EaeX_large.jpg
Polemik Latihan Resmi Borneo FC: Persija Jakarta Bantah Ubah Lokasi Mendadak dan Ungkap Kronologi Koordinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204742/link_live_streaming_persija_jakarta_vs_borneo_fc_di_super_league_2025_2026_media_persija_jakarta-Nver_large.jpg
Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204732/bojan_hodak_enggan_komentari_wasit_yang_pimpin_laga_persebaya_surabaya_vs_persib_bandung-8Fc5_large.jpg
Respons Bojan Hodak soal Kepemimpinan Wasit Eko Saputra di Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/49/3204682/jadwal_siaran_langsung_persija_jakarta_vs_borneo_fc_di_super_league_2025_2026-WA4f_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Borneo FC: Momentum Macan Kemayoran Tempel Persib Bandung!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/03/51/1682793/legenda-nfl-tom-brady-terancam-gagal-bikin-event-olahraga-di-riyadh-buntut-serangan-asisrael-ke-iran-tsj.webp
Legenda NFL Tom Brady Terancam Gagal Bikin Event Olahraga di Riyadh Buntut Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/03/sandy_walsh.jpg
Sandy Walsh Tampil Solid, Buriram United Ditahan Imbang Melbourne City di ACL Elite
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement