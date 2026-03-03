Polemik Latihan Resmi Borneo FC: Persija Jakarta Bantah Ubah Lokasi Mendadak dan Ungkap Kronologi Koordinasi

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta akhirnya merilis klarifikasi resmi guna meluruskan kekisruhan terkait sesi latihan resmi Borneo FC menjelang laga pekan ke-24 Super League 2025-2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu membantah keras tudingan adanya perubahan lokasi latihan secara tiba-tiba dan menegaskan komunikasi teknis dengan pihak Pesut Etam –julukan Borneo FC– sebenarnya telah diupayakan sejak jauh-jauh hari.

Sebelumnya, pihak Borneo FC meluapkan kekecewaannya karena mereka tidak bisa menggunakan lapangan utama Jakarta International Stadium (JIS) untuk melakukan sesi latihan resmi pada Senin 2 Maret 2026 kemarin. Manajer tim berjuluk Pesut Etam itu, Dandri Dauri, menyebut kalau pihak Persija Jakarta melakukan perubahan lokasi latihan resmi secara mendadak.

Dandri merasa kalau skuad Pesut Etam tidak mendapat perlakuan baik di Jakarta. Pihak Persija Jakarta pun menyayangkan adanya narasi tersebut. Manajemen Macan Kemayoran juga memberi bantahan perihal mengubah lokasi latihan resmi secara tiba-tiba.

1. Klaim Koordinasi sejak H-5 Pertandingan

Persija Jakarta mengklaim koordinasi teknis telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan atau LOC Persija sejak Kamis 26 Februari 2026 atau H-5 pertandingan. Di mana komunikasi itu telah terjalin dengan Asisten Manajer Borneo FC, Farid, untuk membahas aktivitas pertandingan, termasuk lokasi pelaksanaan official training.

"Komunikasi tersebut merupakan bagian dari prosedur rutin dalam memastikan seluruh kebutuhan tim tamu terakomodasi dengan baik," bunyi keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sesi latihan Borneo FC di JIS jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Selanjutnya, pada Minggu 1 Maret 2026 atau H-2 pertandingan, LOC Persija telah mengirimkan Match Program yang memuat agenda H-1 dan hari pertandingan secara lengkap. Termasuk lokasi, tanggal, dan waktu dari seluruh kegiatan resmi, termasuk official training.

"Dokumen tersebut menjadi acuan teknis bersama agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan profesional," sambung pernyataan tersebut.