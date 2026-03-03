Link Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan skuadnya dalam motivasi tinggi jelang menghadapi Borneo FC pada pekan ke-24 Super League 2025-2026. Ia turut menyinggung peluang skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih gelar juara musim ini.

Persija Jakarta akan menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3/2026) pukul 20.30 WIB. Pertandingan tersebut sangat krusial bagi kedua kesebelasan, karena sedang bersaing dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026.

1. Misi Persija Jakarta Menang atas Borneo FC

Mauricio Souza sadar betul pentingnya meraih poin penuh dalam pertandingan kontra Borneo FC. Karena itu, mereka bertekad meraih poin penuh di markasnya sendiri.

Mauricio Souza ingin Persija Jakarta menang atas Borneo FC. (Foto: Persija.id)

“Tim saat ini sangat termotivasi, kami sadar betul betapa pentingnya laga besok (hari ini). Saya berharap kami bisa mempraktikkan semua yang telah dilatih dan menampilkan permainan yang luar biasa,” kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang laga.

Mauricio Souza menegaskan pentingnya menjaga mentalitas pemain untuk lapar di setiap pertandingan. Apalagi, Persija Jakarta masih memiliki peluang terbuka untuk merebut gelar juara musim ini.

“Terkait mentalitas dalam pertandingan ini, tentu harus tetap terkontrol. Saya rasa mentalitas harus tinggi, karena kami berada di momen kompetisi di mana kami tahu setiap pertandingan adalah sebuah final,” ucap Mauricio Souza.

“Tidak ada motivasi yang lebih besar selain bermain di kompetisi yang sangat ketat seperti ini, dengan peluang untuk terus bersaing memperebutkan gelar juara,” tambah mantan pelatih Madura United ini.