HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Borneo FC: Momentum Macan Kemayoran Tempel Persib Bandung!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |10:13 WIB
Mauricio Souza ingin Persija Jakarta menang atas Borneo FC di Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)
Mauricio Souza ingin Persija Jakarta menang atas Borneo FC di Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Borneo FC di pekan ke-24 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Selasa (3/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Persija Jakarta Incar 3 Poin Lawan Borneo FC

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memastikan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- siap merebut tiga poin dari Borneo FC. Mauricio Souza mengatakan Gustavo Almeida dan kawan-kawan  siap secara skema permainan dan mentalitas.

Mauricio Souza ingin Persija Jakarta menang atas Borneo FC. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Mauricio Souza ingin Persija Jakarta menang atas Borneo FC. (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Laga melawan Borneo FC krusial bagi Persija Jakarta yang sedang bersaing di perebutan gelar juara musim ini. Saat ini, Persija Jakarta duduk di peringkat dua dengan koleksi 50 poin, terpaut empat angka dari Persib Bandung di puncak klasemen.

Mauricio Souza mengatakan, Persija Jakarta siap mendulang tiga poin di JIS. Pelatih asal Brasil itu senang dengan persiapan tim yang sudah matang.

"Senang apa yang kita bisa lakukan, yang sudah kita planning di dalam minggu ini. Pertandingan penting buat kita," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang pertandingan.

"Tim kita motivasi dan tahu bagaimana penting pertandingan ini. Jadi kita bisa lakukan semuanya yang kita sudah dilatih untuk diterapkan di pertandingan ini, dan kita bisa bikin pertandingan luar biasa besok (hari ini)," sambung mantan pelatih Madura United.

 

