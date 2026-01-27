Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak: Dion Markx seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |07:17 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak: Dion Markx seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis
Dion Markx calon bek andalan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@dion.markx)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, berharap Dion Markx bisa mengikuti jejak Kakang Rudianto dan Robi Darwis yang masuk tim utama kendati masih berusia muda. Bojan Hodak juga menginginkan pemain muda Persib lainnya melakukan hal serupa.

Persib Bandung resmi merekrut Dion Markx dari NEC Nijmegen U-21. Pemain Timnas Indonesia U-23 itu dikontrak Persib cukup panjang hingga Mei 2028.

1. Tambah Pemain Berkualitas di Lini Belakang

Dion Markx. (Foto: Media Persib)

Kehadiran Dion Markx diharapkan berdampak positif untuk persaingan di lini pertahanan. Saat ini, Persib Bandung diketahui memiliki tujuh bek tengah yang didominasi pemain senior.

Walau demikian, Bojan Hodak berharap Dion Markx tidak berkecil hati dan berani untuk bersaing menembus tim utama. Pelatih asal Kroasia itu ingin Dion Markx mengikuti jejak Kakang Rudianto dan Robi Darwis.

"Dion itu seperti Kakang dan Robi, dia pemain U-23. Kami mencari pemain muda yang bisa berkembang pesat dalam waktu singkat," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (27/1/2026).

2. Persib Bandung Punya Banyak Pemain Muda Berkualitas

Bergabungnya Dion Markx juga membuat stok pemain muda Persib Bandung melimpah. Sebelumnya sudah ada Nazriel Alvaro, penjaga gawang Fitrah Maulana, dan Zulkifli Lukmansyah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197142/layvin_kurzawa_diresmikan_sebagai_pemain_persib_bandung_alhir_pekan_ini_kurzawa-dpya_large.jpg
Layvin Kurzawa Ngobrol Bareng Bojan Hodak, Umuh Muchtar: Dia Sudah di Bandung, Nanti Pelatih yang Umumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197109/layvin_kurzawa_bukan_pemain_termahal_di_super_league_2025_2026_kurzawa-bq8u_large.jpg
Layvin Kurzawa Gagal Jadi Pemain Termahal di Super League 2025-2026 Setelah Gabung Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196824/shayne_pattynama_dikabarkan_segera_gabung_persija_jakarta_spattynama-Ug6F_large.jpg
Bursa Transfer Persija Jakarta: Macan Kemayoran Datangkan 7 Pemain Baru Tambahan pada Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/49/3196815/layvin_kurzawa_segera_diresmikan_sebagai_pemain_persib_bandung_kurzawa-fCbu_large.jpg
Bursa Transfer Persib Bandung: Bojan Hodak Datangkan 5 Pemain Baru pada Januari 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/26/11/1669969/timnas-futsal-indonesia-tak-dibebani-target-di-piala-asia-2026-begini-kata-ffi-eyi.webp
Timnas Futsal Indonesia Tak Dibebani Target di Piala Asia 2026, Begini Kata FFI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/26/kontingen_indonesia_menutup_asean_para_games_2025.jpg
Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Peringkat Kedua ASEAN Para Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement