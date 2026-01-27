Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak: Dion Markx seperti Kakang Rudianto dan Robi Darwis

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, berharap Dion Markx bisa mengikuti jejak Kakang Rudianto dan Robi Darwis yang masuk tim utama kendati masih berusia muda. Bojan Hodak juga menginginkan pemain muda Persib lainnya melakukan hal serupa.

Persib Bandung resmi merekrut Dion Markx dari NEC Nijmegen U-21. Pemain Timnas Indonesia U-23 itu dikontrak Persib cukup panjang hingga Mei 2028.

1. Tambah Pemain Berkualitas di Lini Belakang

Kehadiran Dion Markx diharapkan berdampak positif untuk persaingan di lini pertahanan. Saat ini, Persib Bandung diketahui memiliki tujuh bek tengah yang didominasi pemain senior.

Walau demikian, Bojan Hodak berharap Dion Markx tidak berkecil hati dan berani untuk bersaing menembus tim utama. Pelatih asal Kroasia itu ingin Dion Markx mengikuti jejak Kakang Rudianto dan Robi Darwis.

"Dion itu seperti Kakang dan Robi, dia pemain U-23. Kami mencari pemain muda yang bisa berkembang pesat dalam waktu singkat," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (27/1/2026).

2. Persib Bandung Punya Banyak Pemain Muda Berkualitas

Bergabungnya Dion Markx juga membuat stok pemain muda Persib Bandung melimpah. Sebelumnya sudah ada Nazriel Alvaro, penjaga gawang Fitrah Maulana, dan Zulkifli Lukmansyah.