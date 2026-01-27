Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Janji Layvin Kurzawa Setelah Resmi Gabung Persib Bandung pada Januari 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |04:05 WIB
Janji Layvin Kurzawa Setelah Resmi Gabung Persib Bandung pada Januari 2026
Layvin Kurzawa siap bersinar di Persib Bandung. (Foto: instagram/@kurzawa)
A
A
A

LAYVIN Kurzawa mengumbar janji setelah diresmikan sebagai pemain anyar Persib Bandung. Pesepakbola 33 tahun itu menyatakan siap unjuk kualitas agar skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berjaya di Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2.

1. Layvin Kurzawa Diperkenalkan di GBLA

Layvin Kurzawa diperkenalkan sebagai pemain anyar Persib Bandung setelah Maung Bandung menang 1-0 atas PSBS Biak di lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 25 Januari 2026 malam WIB.

Layvin Kurzawa. (Foto: Laman resmi Persib)

Pemegang 17 caps bersama Timnas Prancis itu menyatakan akan berusaha beradaptasi dengan skema permainan skuad asuhan Bojan Hodak. Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu berhasrat memberikan kontribusi terbaik.

"Saya ingin membantu tim, memberikan kualitas saya dan menunjukkan ke mereka siapa saya sebenarnya," kata Layvin Kurzawa, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Selasa (26/1/2026).

2. Siap Berpetualang di Persib Bandung

Pemain 33 tahun itu menegaskan antusias segera memperkuat Persib Bandung. Eks pemain AS Monaco itu menyatakan keputusan memperkuat Persib Bandung adalah keputusan tepat.

"Ini murni keputusan saya. (Persib) pilihan terbaik untuk saya dan karier saya. Ini petualangan baru dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini,” tegas Layvin Kurzawa.

 

