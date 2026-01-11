Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Comeback Dramatis, Singo Edan Menang 2-1!

MALANG – Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Singo Edan.

Persik unggul duluan lewat Muhammad Supriadi (80’). Namun, Arema menang berkat dua gol dramatis dari bunuh diri Supriadi (90+5’) dan upaya Ian Lucas Araya (90+8’)!

Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah bermain agresif di awal paruh pertama. Tim besutan Marcos Santos itu berhasil mengurung pertahanan Persik Kediri.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- memilih untuk bersabar menanti momentum serangan balik. Terpantau, serangan balik Persik Kediri cukup berbahaya.

Sementara, Singo Edan -julukan Arema FC- belum menemukan gol kendati mengontrol permainan. Akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga babak pertama selesai.

Memasuki babak kedua, Arema FC dan Persik Kediri bermain lebih santai. Intensitas serangan dari kedua tim tak setinggi babak pertama, tetapi lebih efektif.

Persik Kediri kini dalam tekanan, sedangkan Arema FC menguasai permainan hingga pertengahan laga. Namun pada pertengahan laga babak kedua, Persik kembali pegang kendali.