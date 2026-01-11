Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Comeback Dramatis, Singo Edan Menang 2-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |18:00 WIB
Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: <i>Comeback</i> Dramatis, Singo Edan Menang 2-1!
Arema FC menang 2-1 atas Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

MALANG – Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Singo Edan.

Persik unggul duluan lewat Muhammad Supriadi (80’). Namun, Arema menang berkat dua gol dramatis dari bunuh diri Supriadi (90+5’) dan upaya Ian Lucas Araya (90+8’)!

Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah bermain agresif di awal paruh pertama. Tim besutan Marcos Santos itu berhasil mengurung pertahanan Persik Kediri.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- memilih untuk bersabar menanti momentum serangan balik. Terpantau, serangan balik Persik Kediri cukup berbahaya.

Sementara, Singo Edan -julukan Arema FC- belum menemukan gol kendati mengontrol permainan. Akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga babak pertama selesai.

Memasuki babak kedua, Arema FC dan Persik Kediri bermain lebih santai. Intensitas serangan dari kedua tim tak setinggi babak pertama, tetapi lebih efektif. 

Persik Kediri kini dalam tekanan, sedangkan Arema FC menguasai permainan hingga pertengahan laga. Namun pada pertengahan laga babak kedua, Persik kembali pegang kendali. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194786/persib_bandung_menang_1_0_atas_persija_jakarta_sehingga_menjadi_juara_paruh_musim_super_league_2025_2026-alwQ_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Maung Bandung Juara Paruh Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194781/bruno_tubarao_dikartu_merah_sehingga_persija_jakarta_bermain_10_orang_melawan_persib_bandung-E7SG_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Bruno Tubarao Kartu Merah, Macan Kemayoran Tinggal 10 Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194775/persib_bandung_unggul_1_0_atas_persija_jakarta_di_babak_pertama-WYQ5_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Maung Bandung Memimpin 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194771/beckham_putra_membawa_persib_bandung_memimpin_1_0_atas_persija_jakarta_di_menit_kelima-U9ul_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Beckham Putra Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/11/51/1665121/hasil-drawing-india-open-2026-lannytiwi-langsung-bentrok-unggulan-china-fem.webp
Hasil Drawing India Open 2026: Lanny/Tiwi Langsung Bentrok Unggulan China
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/fabio_grosso.jpg
Pelatih Sassuolo Sentil Jay Idzes Cs usai Kalah dari AS Roma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement