Malut United Geser Persib Bandung Usai Hajar PSBS Biak 6-2, Gustavo Franca: Terus Jaga Konsistensi!

KAPTEN Malut United, Gustavo Franca, meminta rekan-rekannya untuk konsisten meraih hasil positif. Terlebih setelah menang 6-2 atas PSBS Biak sore tadi, Malut United berhasil menggeser Persib Bandung dan duduk di posisi tiga klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 34 angka.

“Senang bisa meraih 3 poin, tetapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kami harus terus bekerja, tetap rendah hati, dan menjaga konsistensi,” kata Gustavo Franca dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (4/1/2026).

Malut United menang 6-2 atas PSBS Biak. (Foto: Media Malut United)

Malut United baru saja menang 6-2 atas PSBS Biak dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (4/1/2026). Skuad asuhan Hendri Susilo mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah Laskar Kie Raha.

1. Tak Mudah Malut United Kalahkan PSBS Biak

Meski demikian, Gustavo Franca menyebut kemenangan atas PSBS Biak tidak diraih dengan mudah. Para pemain tetap harus bekerja keras meladeni perlawanan tim tamu.

"Seperti perkiraan kami, PSBS Biak bukan lawan yang mudah. Posisi di papan klasemen tidak mencerminkan cara mereka bermain. PSBS tim yang kuat," kata eks pemain Pesib Bandung ini.

Kemenangan Laskar Kie Raha tak lepas dari cara merespons perlawanan PSBS Biak di awal laga. Pada 15 menit pertama, skuad Badai Pasifik tampil mengancam dengan 2 shots on target dari 2 percobaan tembakan.

Setelah itu, Malut United merespons dengan bermain lebih menyerang hingga mencatatkan 4 tembakan dan 4 shot on target di babak pertama. Sepasang gol pun tercipta dari aksi Gustavo Franca (16') dan Yakob Sayuri (40').

"Saya lebih senang melihat performa tim daripada mencetak gol. Kami perlu menjaga momentum untuk terus meraih 3 poin," ujar Gustavo Franca yang telah mengoleksi 4 gol sejak berseragam Malut United.

Di babak kedua, Malut United tetap harus bekerja keras mengatasi PSBS Biak yang mampu mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran dari 5 kali percobaan.

Kerja keras Malut United di paruh kedua pertandingan berbuah positif. Gustavo Franca dan kawan-kawan. berhasil mencetak 4 gol tambahan dari 8 percobaan tembakan dan 6 shots on target. Adapun 4 gol tambahan Malut United dicetak oleh Tyronne Del Pino (51'), David Da Silva (56'), Ciro Alves (77'-penalti), dan Frets Butuan (90+2').

Bagi Frets Butuan, ini merupakan sumbangan gol pertama yang ia berikan untuk Malut United pada Super League 2025-2026. Sebelumnya, ia sudah lebih dulu memberikan dua assist dari 161 menit penampilan.

Di sisi lain, PSBS Biak dua kali menggetarkan gawang Malut United yang dikawal Angga Saputro. Sepasang gol balasan dari Badai Pasifik dibukukan oleh Damianus Adiman Putra (69') dan Heri Susanto (80').

2. Angkat Moral Malut United

"Raihan 3 poin sangat mengangkat moral kami untuk bersaing di papan atas klasemen. Semoga pemain bisa konsisten, termasuk ketika menjalani laga berikut," kata pelatih Malut United Hendri Susilo.

Seperti yang diutarakan di aras, kemenangan atas PSBS Biak membuat Malut United untuk sementara naik ke peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026. Laskar Kie Raha yang tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir kini mengoleksi 34 poin dari total 16 pertandingan.

Persib Bandung digeser Malut United. (Foto: Instagram/@eliano.r)

Malut United berada di atas Persib Bandung yang juga mengoleksi 34 poin. Persib Bandung baru akan melakoni laga ke-16 kontra Persik Kediri pada Senin 5 Januari 2026 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

Setelah melawan PSBS Biak, Malut United dijadwalkan bertamu ke markas Persebaya Surabaya pada pekan terakhir putaran pertama Super League 2025-2026. Laga Persebaya vs Malut United akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, 10 Januari 2026.