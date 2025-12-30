JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Dalam drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (30/12/2025) siang WIB, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipertemukan dengan Ratchaburi FC.
Mereka bertemu karena status Persib Bandung yang finis sebagai juara Grup G dengan 13 poin. Sementara Ratchburi FC hanya finis sebagai runner-up Grup F dengan raihan sembilan poin.
Sejauh ini AFC belum merilis jadwal pasti laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC maupun tujuh pertandingan lain babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Satu yang pasti, Persib Bandung akan tandang lebih dulu ke markas Ratchaburi FC.
Laga leg I 16 besar dilangsungkan pada 11-12 Februari 2026. Berselang sepekan atau pada 18-19 Februari 2026, giliran Persib Bandung yang menjamu Ratchaburi FC.
Diprediksi, kick off pertandingan dilangsungkan pada pukul 19.15 WIB. Hal itu merujuk kepada laga-laga yang digelar di kawasan Asia Tenggara pada fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Nantinya, seluruh laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.
Jika menang atas Ratchaburi FC, lawan superberat sudah menunggu Persib Bandung. Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menghadapi pemenang laga 16 besar lain yang mempertemukan Gamba Osaka (Jepang) vs Pohang Steelers (Korea Selatan).