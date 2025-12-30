Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Live di RCTI!

Persib Bandung siap tempur melawan Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Dalam drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (30/12/2025) siang WIB, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipertemukan dengan Ratchaburi FC.

Mereka bertemu karena status Persib Bandung yang finis sebagai juara Grup G dengan 13 poin. Sementara Ratchburi FC hanya finis sebagai runner-up Grup F dengan raihan sembilan poin.

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2. (Foto: Instagram/@rbfcofficial_)

1. Persib Bandung Tandang Lebih Dulu ke Markas Ratchaburi FC

Sejauh ini AFC belum merilis jadwal pasti laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC maupun tujuh pertandingan lain babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Satu yang pasti, Persib Bandung akan tandang lebih dulu ke markas Ratchaburi FC.

Laga leg I 16 besar dilangsungkan pada 11-12 Februari 2026. Berselang sepekan atau pada 18-19 Februari 2026, giliran Persib Bandung yang menjamu Ratchaburi FC.

Diprediksi, kick off pertandingan dilangsungkan pada pukul 19.15 WIB. Hal itu merujuk kepada laga-laga yang digelar di kawasan Asia Tenggara pada fase grup AFC Champions League 2 2025-2026. Nantinya, seluruh laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

2. Persib Bandung Lawan Gamba Osaka atau Pohang Steelers jika Menang Lawan Ratchaburi FC

Jika menang atas Ratchaburi FC, lawan superberat sudah menunggu Persib Bandung. Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menghadapi pemenang laga 16 besar lain yang mempertemukan Gamba Osaka (Jepang) vs Pohang Steelers (Korea Selatan).