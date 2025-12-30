Profil Ratchaburi FC, Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/@rbfcofficial)

PROFIL Ratchaburi FC, lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Dalam drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (30/12/2025) siang WIB, Persib Bandung akan menantang wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara Grup G dengan 13 angka. Sementara Ratchaburi FC finis runner-up di klasemen akhir Grup F dengan sembilan poin.

1. Ratchaburi FC Tim Biasa Saja?

Ratchaburi FC akan menghadapi Persib Bandung di 16 besar ACL 2. (Foto: Instagram/@rbfcofficial_)

Ratchaburi FC berdiri pada 2004 atau 21 tahun lalu. Rathacburi FC saat ini bermarkas di Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand, yang memiliki kapasitas stadion mencapai 13.000 orang.

Ratchaburi FC bukanlah tim langganan juara seperti Buriram United atau Bangkok United. Semenjak promosi ke kasta teratas Liga Thailand pada 2013, Ratchaburi FC belum pernah meraih juara Liga Thailand.

Prestasi terbaik Ratchaburi FC adalah finis keempat di Liga 1 Thailand 2024-2025. Musim ini, skuad asuhan Worrawoot Srimaka menempati posisi terbaik dalam sejarah berdirinya mereka.

Hingga pekan ke-15 Liga 1 Thailand 2025-2026, Ratchaburi FC duduk di posisi dua klasemen sementara dengan 29 angka. Namun, mereka terpaut 11 angka dari Buriram United yang kukuh di puncak klasemen.