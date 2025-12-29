Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Terkam Tamunya 3-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |21:02 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Terkam Tamunya 3-0!
Persija Jakarta menang 3-0 atas Bhayangkara FC di pekan ke-15 Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Hasil Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (29/12/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Macan Kemayoran.

Gol bagi Persija dicetak oleh Allano Lima (45+5’), bunuh diri I Putu Gede Juni Antara (62’), dan Jordi Amat (78’). Hasil ini membawa mereka naik ke posisi 3 klasemen Super League 2025-2026 dengan nilai 32 dari 15 laga.

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menciptakan peluang lebih dulu pada menit ke-5 lewat tendangan Eksel Runtukahu, namun masih bisa ditepis Aqil Savik. 

Persija Jakarta cukup mendominasi permainan. Akan tetapi, Allano Lima dan kawan-kawan masih cukup kesulitan menjebol pertahanan Bhayangkara FC. Skor kacamata masih menghiasi laga hingga memasuki menit ke-20. 

Berselang empat menit, Maxwell Souza nyaris membawa Persija Jakarta unggul usai tendangannya masih bisa diblok pemain tamu. Di menit ke-31, Macan Kemayoran kembali mendapat peluang lewat tendangan keras Fabio Calonego yang masih bisa ditepis Aqil Savik. 

Persija Jakarta mendapat hadiah penalti di penghujung babak pertama setelah Nehar Sadiki melanggar Eksel Runtukahu. Allano Lima yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Gol tersebut sekaligus membawa Macan Kemayoran unggul 1-0 atas Bhayangkara FC di babak pertama. 

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Persija Jakarta masih mengendalikan permainan, namun lini pertahanan Bhayangkara FC masih cukup solid.

 

Halaman:
1 2
      
