Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Memimpin 1-0!

JAKARTA – Hasil babak pertama Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (29/12/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Macan Kemayoran.

Gol bagi Persija dicetak oleh Allano Lima lewat titik penalti di injury time babak pertama. Kedudukan itu membuat tuan rumah sedikit bernapas lega.

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menciptakan peluang lebih dulu pada menit ke-5 lewat tendangan Eksel Runtukahu, namun masih bisa ditepis Aqil Savik.

Persija Jakarta cukup mendominasi permainan. Akan tetapi, Allano Lima dan kawan-kawan masih cukup kesulitan menjebol pertahanan Bhayangkara FC. Skor kacamata masih menghiasi laga hingga memasuki menit ke-20.

Berselang empat menit, Maxwell Souza nyaris membawa Persija Jakarta unggul usai tendangannya masih bisa diblok pemain tamu. Di menit ke-31, Macan Kemayoran kembali mendapat peluang lewat tendangan keras Fabio Calonego yang masih bisa ditepis Aqil Savik.

Persija Jakarta mendapat hadiah penalti di penghujung babak pertama setelah Nehar Sadiki melanggar Eksel Runtukahu. Allano Lima yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Gol tersebut sekaligus membawa Macan Kemayoran unggul 1-0 atas Bhayangkara FC di babak pertama.