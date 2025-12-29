Hasil Bali United vs Dewa United di Super League 2025-2026: Duel Sengit Berakhir Tanpa Gol

GIANYAR – Hasil Bali United vs Dewa United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (29/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan bermain dengan sengit sepanjang 90 menit. Sayangnya, skor kacamata tercipta di ujung pertandingan.

Bali United vs Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Bali United yang bermain di hadapan publiknya sendiri tampil cukup agresif sejak menit awal. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menciptakan peluang pada menit ke-7 lewat tendangan Boris Kopitovic, namun masih bisa ditepis kiper Dewa United Sonny Stevens.

Bali United kembali mendapat peluang emas di menit ke-20 lewat tendangan Kadek Agung yang lagi-lagi masih bisa ditepis Sonny Stevens. Sementara Dewa United baru mengancam gawang Bali United pada menit ke-25 lewat tendangan Alex Martins yang masih lemah.

Setelah itu, kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun hingga pertandingan memasuki menit ke-35, belum ada gol yang mampu dicetak oleh Bali United maupun Dewa United.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Bali United dan Dewa United masih sama kuat dengan bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya selepas jeda turun minum. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan Bali United dan Dewa United kerap patah di sepertiga akhir lapangan.