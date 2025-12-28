Hasil Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Benamkan Tamunya 4-0

SURABAYA – Hasil Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Bajul Ijo.

Empat gol Persebaya dibagi rata lewat penalti Bruno Moreira (26’), Leo Lelis (36’), Francisco Rivera (80’), dan Mihailo Perovic (85’). Hasil itu sekaligus mengakhiri rentetan seri dalam empat laga terakhir.

Persebaya Surabaya vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Jalannya Pertandingan

Persebaya Surabaya tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Bajul Ijo itu acap kali menggempur pertahanan Persijap Jepara meski belum ada yang berujung gol.

Sampai akhirnya, Persebaya Surabaya mendapat hadiah penalti pada menit ke-25 yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Bruno Moreira. Gol itu membuat Bajul Ijo semakin percaya diri menekan pertahanan tim tamu.

Bajul Ijo menggandakan keunggulan di menit ke-37 lewat gol Leo Lelis. Situasi ini membuat Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- kian tertekan. Tim besutan Divaldo Alves itu kesulitan untuk mengembangkan permainannya.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Persebaya Surabaya unggul 2-0 atas Persijap Jepara di babak pertama.

Usai turun minum, Persijap Jepara bermain lebih agresif guna mengejar ketertinggalan dua gol. Namun, serangan yang dilancarkan Laskar Kalinyamat masih mudah dipatahkan oleh Persebaya Surabaya.