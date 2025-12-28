Hasil Madura United vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Laskar Sape Kerrab Pesta Gol 5-1

PAMEKASAN – Hasil Madura United vs Semen Padang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (28/12/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-1 untuk Laskar Sape Kerrab.

Lima gol Madura United dicetak Lulinha (5’, 79’), Jorge Mendonca (14’), Jordy Wehrmann (55’), dan Joao Balotelli (79’). Sedangkan, satu-satunya gol Semen Padang dihasilkan Cornelius Stewart (56’).

Madura United vs Semen Padang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Jalannya Pertandingan

Madura United tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu berhasil cetak gol cepat pada menit ke-5 lewat gol Lulinha yang tak mampu dibendung kiper Semen Padang FC.

Gol tersebut membuat Madura United semakin percaya diri. Benar saja, Laskar Sape Kerrab berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-14 lewat gol Jorge Mendonca.

Semen Padang mencoba untuk merespons dua gol tersebut. Akan tetapi, tim berjuluk Kabau Sirah itu masih sulit untuk mengembangkan permainannya. Serangan yang mereka lancarkan masih cukup mudah dipatahkan.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Madura United unggul sementara atas Semen Padang dengan skor 2-0.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Madura United sukses menambah pundi-pundi golnya di menit ke-54 lewat tendangan Jordy Wehrmann.