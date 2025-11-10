Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan vs Lazio 2-0, Atalanta vs Sassuolo Berakhir 0-3!

Senin, 10 November 2025 |07:33 WIB

HASIL Liga Italia 2025-2026 semalam menarik diulas. Sejumlah laga seru tersaji salah satunya mempertemukan Inter Milan vs Lazio.

Ya, ajang Liga Italia 2025-2026 berlanjut semalam dengan memasuki pekan ke-11. Total, ada lima pertandingan yang digelar.

1. Inter Milan vs Lazio

Salah satu laga yang tersaji mempertemukan Inter Milan vs Lazio. Laga seru tersaji di Stadion Giuseppe Meazza pada Senin (10/11/2025) dini hari WIB.

Inter membuka laga dengan apik. Laga baru berjalan tiga menit, mereka sudah membuka keunggulan lewat gol Lautaro Martinez.

Kemudian, Ange-Yoan Bonny tambah keunggulan Inter Milan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-62. Sementara itu, Lazio tak bisa membalas satu pun gol di sepanjang laga tersebut.

Alhasil, Inter Milan berhasil amankan 3 poin usai menang dengan skor 2-0. Kemenangan ini membawa Inter ada di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 24 poin.

Perolehan poin Inter sama seperti AS Roma yang mengekor di posisi kedua. AS Roma sendiri sukses menang dengan skor 2-0 atas Udinese semalam sehingga tambah 3 poin.