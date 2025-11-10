Scroll kebawah untuk membaca artikel
Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan vs Lazio 2-0, Atalanta vs Sassuolo Berakhir 0-3!
Djanti Virantika ,Jurnalis
Senin, 10 November 2025 |07:33 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan vs Lazio 2-0, Atalanta vs Sassuolo Berakhir 0-3!
Inter Milan kala berlaga. (Foto: Inter Milan)

HASIL Liga Italia 2025-2026 semalam menarik diulas. Sejumlah laga seru tersaji salah satunya mempertemukan Inter Milan vs Lazio.

Ya, ajang Liga Italia 2025-2026 berlanjut semalam dengan memasuki pekan ke-11. Total, ada lima pertandingan yang digelar.

Inter Milan

1. Inter Milan vs Lazio

Salah satu laga yang tersaji mempertemukan Inter Milan vs Lazio. Laga seru tersaji di Stadion Giuseppe Meazza pada Senin (10/11/2025) dini hari WIB.

Inter membuka laga dengan apik. Laga baru berjalan tiga menit, mereka sudah membuka keunggulan lewat gol Lautaro Martinez.

Kemudian, Ange-Yoan Bonny tambah keunggulan Inter Milan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-62. Sementara itu, Lazio tak bisa membalas satu pun gol di sepanjang laga tersebut.

Alhasil, Inter Milan berhasil amankan 3 poin usai menang dengan skor 2-0. Kemenangan ini membawa Inter ada di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 24 poin.

Perolehan poin Inter sama seperti AS Roma yang mengekor di posisi kedua. AS Roma sendiri sukses menang dengan skor 2-0 atas Udinese semalam sehingga tambah 3 poin.

 

