Jelang Bologna vs Sassuolo, Pertahanan Jay Idzes Cs Jadi Sorotan!

BOLOGNA – Sassuolo dijadwalkan bertandang ke markas Bologna dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, untuk menggalang pertahanan solid demi membawa skuad Hijau-Hitam ini bangkit dan meraih poin penuh.

Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Renato Dall'Ara, Bologna, pada Minggu 29 Desember 2025 pukul 00.00 WIB. Laga itu merupakan pekan ke-16 kompetisi kasta teratas di Italia.

Skuad Hijau-Hitam saat ini dalam situasi kurang baik karena belum meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Mereka kalah 0-1 dari Torino dan imbang 2-2 dengan AC Milan.

Sassuolo pastinya berusaha agar meraih tiga poin saat melawan Bologna. Karena itulah lini pertahanan Sassuolo jelas menjadi sorotan karena diharapkan tidak mudah kebobolan lagi.

1. Tekanan Suporter Tuan Rumah

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

Laga melawan Bologna tidak akan mudah untuk tim asuhan Fabio Grosso. Neroverdi —julukan Sassuolo— akan bertindak sebagai tim tamu yang akan mendapatkan tekanan dari suporter lawan sepanjang 90 menit permainan.

Sebenarnya, Bologna juga mencatatkan hasil kurang baik dalam dua laga terakhir di Liga Italia. Mereka imbang 1-1 dengan Lazio dan kalah 1-3 dari Cremonese.

Kendati demikian, Bologna lebih baik ketimbang Sassuolo berdasarkan peringkat di klasemen sementara. Sassuolo saat ini menempati posisi 10 dengan 21 poin, sedangkan Bologna di peringkat keenam dengan 25 poin.