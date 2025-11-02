Hasil Hellas Verona vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Dramatis, Gol Bunuh Diri Bawa Nerazzurri Menang 2-1!

HASIL Hellas Verona vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Hellas Verona vs Inter Milan berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi, pada Minggu (2/11/2025) malam WIB. Inter Milan memastikan kemenangan usai Martin Frese cetak gol bunuh diri pada menit ke-90+3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter Milan langsung intens tebar serangan ke gawang lawan. Pada menit ketiga, peluang emas bahkan sudah didapat Inter.

Sayangnya, kerja sama Carlos Augusto yang memberi umpan ciamik kepada Zielinski gagal dimaksimalkan dengan baik. Bola tendangannya masih menyamping dari gawang lawan.

Setelah sederet usaha gagal berbuah manis, Inter akhirnya buka keunggulan pada menit ke-16. Ialah Zielinski yang catatkan namanya di papan skor usai berhasil menyambut bola sepak pojok Calhanoglu. Skor berubah jadi 1-0.

Hellas Verona tak tinggal diam. Jelang akhir laga babak pertama, mereka sukses cetak gol penyama kedudukan. Giovane berhasil jebol gawang Inter Milan hingga skor berubah jadi 1-1. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama.