Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Hellas Verona vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Dramatis, Gol Bunuh Diri Bawa Nerazzurri Menang 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |20:53 WIB
Hasil Hellas Verona vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Dramatis, Gol Bunuh Diri Bawa Nerazzurri Menang 2-1!
Hellas Verona vs Inter Milan. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

HASIL Hellas Verona vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Hellas Verona vs Inter Milan berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi, pada Minggu (2/11/2025) malam WIB. Inter Milan memastikan kemenangan usai Martin Frese cetak gol bunuh diri pada menit ke-90+3.

Hellas Verona vs Inter Milan

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter Milan langsung intens tebar serangan ke gawang lawan. Pada menit ketiga, peluang emas bahkan sudah didapat Inter.

Sayangnya, kerja sama Carlos Augusto yang memberi umpan ciamik kepada Zielinski gagal dimaksimalkan dengan baik. Bola tendangannya masih menyamping dari gawang lawan.

Setelah sederet usaha gagal berbuah manis, Inter akhirnya buka keunggulan pada menit ke-16. Ialah Zielinski yang catatkan namanya di papan skor usai berhasil menyambut bola sepak pojok Calhanoglu. Skor berubah jadi 1-0.

Hellas Verona tak tinggal diam. Jelang akhir laga babak pertama, mereka sukses cetak gol penyama kedudukan. Giovane berhasil jebol gawang Inter Milan hingga skor berubah jadi 1-1. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.webp
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tiago_gabriel.jpg
Juventus Gerak Cepat Dekati Wonderkid Lecce, Paket Menggiurkan Disiapkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement