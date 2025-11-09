Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mauricio Souza Senang Persija Jakarta Selalu Didukung The Jakmania saat Tandang, tapi …

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |01:14 WIB
Mauricio Souza Senang Persija Jakarta Selalu Didukung The Jakmania saat Tandang, tapi …
Mauricio Souza senang timnya selalu dapat dukungan dari The Jakmania meski melakoni laga tandang (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, senang timnya selalu dapat dukungan dari The Jakmania meski melakoni laga tandang. Namun, ia mengingatkan soal sanksi dari Komite Disiplin PSSI (Komdis) PSSI.

The Jakmania selalu setia menemani Persija ke mana pun mereka berlaga. Tak hanya di Pulau Jawa, laga tandang ke Madura, Kalimantan, hingga Sulawesi Selatan, turut dilakoni.

1. Sanksi Komdis PSSI

Skuad Persija Jakarta merayakan kemenangan dengan The Jakmania (Foto: Instagram/@persija)

Kendati demikian, Persija pasti akan mendapatkan denda dari Komdis PSSI saat suporter datang dalam laga tandang. Sebab, larangan suporter tandang masih diberlakukan.

Souza mengapresiasi pengorbanan suporter yang selalu menemani perjuangan Persija dalam setiap laga. Timnya pun sangat bergairah ketika mendapatkan dukungan dari suporter.

"Kami selalu berterima kasih atas dukungan mereka. Bermain dengan mereka di stadion terasa jauh lebih menyenangkan," ucap Souza, dikutip Minggu (9/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
