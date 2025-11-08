Persija Jakarta Jadi Musafir karena Perawatan Stadion JIS, Pramono Anung: Saya juga Mengeluh!

Persija Jakarta harus terusir karena Stadion JIS tengah dalam perawatan (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengaku ikut mengeluh melihat Persija Jakarta terpaksa jadi tim musafir. Untungnya, Macan Kemayoran bisa mendulang hasil positif saat bermain di luar kandang.

Persija terpaksa melakoni laga kandang saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, pekan lalu. Sebab, Jakarta International Stadium (Stadion JIS) tengah menjalani perawatan usai dipakai konser NCT Dream pada September 2025.

Anak asuh Mauricio Souza terakhir kali bermain di Stadion JIS adalah pada 14 September 2025. Ketika itu, Persija ditahan Bali United 1-1.

1. Ikut Mengeluh

Pramono lalu buka suara soal Persija menjadi tim musafir ketika tidak bisa memakai Stadion JIS. Ia mengaku ikut mengeluh, bukan hanya pelatih Mauricio Souza saja yang rindu dengan markas mereka.

"Saya juga mengeluh, bukan hanya pelatihnya, tapi kemarin yang penting di Solo untung menang, ya," ujar Pramono, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Dalam lima pertandingan terakhir, Persija tercatat melakoni empat laga tandang, yakni melawan PSM Makassar, Borneo FC, Persebaya Surabaya, dan Madura United. Satu lagi adalah menjamu PSBS di Solo.