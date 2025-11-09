Advertisement
LIGA ITALIA

Emil Audero Kecewa Berat Cremonese Kalah dari Pisa: Ini Memalukan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |19:49 WIB
Emil Audero Kecewa Berat Cremonese Kalah dari Pisa: Ini Memalukan!
Emil Audero kecewa berat melihat Cremonese kalah dari Pisa dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

EMIL Audero kecewa berat melihat Cremonese kalah dari Pisa dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Baginya, kalah dalam duel sesama tim promosi sungguh memalukan.

Cremonese tumbang dari Pisa 0-1 di pekan ke-11 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Arena Garibaldi, Pisa, Italia pada Sabtu 8 November 2025.

Cremonese vs Parma. (Foto: Instagram/uscremonese)

Kedua tim bermain sama kuat sepanjang babak pertama. Namun pada babak kedua, Pisa berhasil memecah kebuntuan lewat gol Idrissa Toure (75') dan bertahan hingga usai. 

1. Sama Kuat

Usai pertandingan, Audero mengaku sangat kecewa karena Cremonese kalah. Sebab menurutnya, kedua tim bermain sama kuat. Kiper Timnas Indonesia itu mengatakan, skor seharusnya berakhir imbang. 

"Di akhir pertandingan, ada sedikit kekecewaan atas skor akhir dan seperempat jam terakhir, di mana kami menciptakan beberapa peluang bagus dan mencoba untuk merebut kembali keunggulan hingga akhir," tutur Audero dikutip dari laman resmi Cremonese, Minggu (9/11/2025). 

"Saya pikir itu pertandingan yang seimbang, kami menguasai lapangan dengan baik dan kami pantas mendapatkan sesuatu yang lebih: begitulah sepakbola, terkadang kita meraih poin ketika itu tidak sepenuhnya pantas, dan bahkan sebaliknya, seperti malam ini. Hari ini, kami melihat aspek positif dalam hal hasrat dan peluang," sambung pria berusia 28 tahun itu.

"Di satu sisi, senang melihat performa mereka membaik, tetapi sangat mengecewakan bahwa kami tidak mendapatkan satu poin pun malam ini,” papar Audero.

 

Halaman:
1 2
      
