HOME BOLA LIGA ITALIA

Jadi Tembok Utama Sassuolo, Jay Idzes Ungkap Rahasia Chemistry dengan Tarik Muharemovic

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |18:54 WIB
Jadi Tembok Utama Sassuolo, Jay Idzes Ungkap Rahasia <i>Chemistry</i> dengan Tarik Muharemovic
Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic saat membela Sassuolo. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)
A
A
A

SASSUOLO – Adaptasi kilat Jay Idzes di Sassuolo tak lepas dari peran vital rekan duetnya, Tarik Muharemovic. Pemain andalan Timnas Indonesia ini mengaku komunikasi dan kecerdasan Muharemovic menjadi kunci utama mengapa lini pertahanan Neroverdi –julukan Sassuolo– tampil begitu solid di Liga Italia 2025-2026.

Seperti yang diketahui, Jay Idzes resmi bergabung dengan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain Timnas Indonesia itu tak butuh waktu lama untuk menjadi andalan sang pelatih, Fabio Grosso, di lini pertahanan.

1. Sinergi Alami di Jantung Pertahanan

Selama menjaga jantung pertahanan tim, Jay berduet dengan bek Bosnia-Herzegovina, Tarik Muharemovic. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan, Muharemovic adalah sosok yang sangat cerdas dan membuatnya beradaptasi dengan cepat.

“Hubungan saya dengan Tarik? Harus saya katakan itu cukup alami sejak sesi latihan pertama. Mudah bagi saya untuk bermain dengannya sebagai rekan satu tim karena dia sangat cerdas dalam banyak hal,” kata Jay dikutip dari Sassuolo News, Kamis (25/12/2025).

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)
Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

Sejauh ini, Jay dan Tarik sudah bermain hampir di setiap pertandingan Sassuolo. Keduanya membantu Neroverdi meraih empat clean sheet, salah satunya adalah saat menang atas Atalanta (3-0).

2. Adaptasi Taktik dan Peran Rekan Duet

Menurut Jay, Muharemovic adalah sosok yang sangat kuat dalam bertahan. Dengan formasi empat bek, Jay mudah beradaptasi karena mempunyai rekan setim dan taktik yang cocok dengan permainannya.

 

