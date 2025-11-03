Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kalah dari Juventus, Pelatih Cremonese Janji Emil Audero Cs Bakal Bangkit dan Lebih Kuat Lagi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |04:01 WIB
Kalah dari Juventus, Pelatih Cremonese Janji Emil Audero Cs Bakal Bangkit dan Lebih Kuat Lagi
Emil Audero bersama skuad Cremonese saat melawan Juventus. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

CREMONA Cremonese harus mengakui keunggulan Juventus setelah takluk dengan skor tipis 1-2 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Pertemuan sengit kedua tim tersebut berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Minggu 2 November 2025 dini hari.

Meskipun kalah, pelatih Cremonese, Davide Nicola segera mengalihkan fokusnya dan menegaskan siap memoles performa Emil Audero dan kolega untuk pertandingan mendatang. Ia yakin timnya bakal bangkit dan lebih kuat lagi.

1. Nicola Minta Tim Lupakan Kekalahan dan Bangkit

Davide Nicola menekankan para pemain Cremonese harus segera memulihkan kondisi dan mental mereka setelah pertandingan yang menguras energi melawan Juventus. Menurutnya, fokus harus segera dialihkan mengingat perjalanan kompetisi di Liga Italia masih panjang dan penuh tantangan.

"Sekarang yang penting adalah memulihkan energi kami dan bersiap untuk pertandingan yang sangat sulit, karena di kejuaraan ini, siapa pun dapat menciptakan masalah dengan sumber daya mereka," ujar Davide Nicola, seperti dilansir dari laman resmi klub, Senin (3/11/2025).

Saat ini, Cremonese berada di posisi kesembilan klasemen sementara dengan mengumpulkan 14 poin. Poin tersebut didapatkan dari catatan tiga kemenangan, lima hasil imbang, dan dua kekalahan.

Juventus vs Cremonese. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Cremonese. (Foto: Instagram/juventus)

2. Siap Hadapi Pisa dan Puji Kualitas Pemain

Pelatih berusia 52 tahun itu juga mengingatkan timnya untuk bersiap menghadapi perlawanan sengit dari lawan terdekat, Pisa. Ia meyakini, seperti Cremonese, Pisa juga akan berjuang keras untuk meraih kemenangan di kandang mereka.

 

Halaman:
1 2
      
