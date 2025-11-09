Fali Cande Ungkap Jasa Besar Bek Timnas Indonesia Jay Idzes: He is My Brother!

BINTANG Sassuolo, Fali Cande, mengungkap jasa besar bek Timnas Indonesia Jay Idzes dalam kariernya. Ternyata, kepindahannya dari Venezia ikut dipengaruhi pemain berdarah Belanda tersebut.

Cande memutuskan pindah ke Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berpaspor Guinea-Bissau itu mengikuti jejak Idzes yang juga hengkang dari Venezia.

1. Sosok yang Dekat

Cande mengakui Idzes adalah sosok yang sangat dekat dengannya. Ia mengungkapkan, pemain berusia 25 tahun itulah yang membantunya ambil keputusan untuk bergabung dengan Sassuolo.

"He is my brother (dia seperti saudaraku). Kami bersenang-senang bersama di Venezia. Dia salah satu pemain pertama yang langsung saya kenal,” kata Cande, dikutip dari Sassuolo News, Minggu (9/11/2025).

“Dia juga kaptennya (Venezia). Hubungan kami sangat baik, dan ya, saya juga memiliki hubungan yang baik dengan semua orang secara umum," imbuh pemain berusia 27 tahun itu.

"Ketika kami menerima telepon dari Sassuolo, kami banyak mengobrol, kami menghabiskan waktu berhari-hari membicarakannya, dan kami sangat senang bisa bersatu kembali karena kami pernah bermain bersama di Venezia, dan itu sangat luar biasa bagi kami," urai Cande.