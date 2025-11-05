Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Kritik Penampilan Jay Idzes di Laga Sassuolo vs Genoa, Sebut Kurang Solid dan Gagal Kawal Gol Penentu

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |03:01 WIB
Media Italia Kritik Penampilan Jay Idzes di Laga Sassuolo vs Genoa, Sebut Kurang Solid dan Gagal Kawal Gol Penentu
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, dinilai tampil kurang optimal saat klubnya, Sassuolo, menelan kekalahan 1-2 dari Genoa di matchday ke-10 Liga Italia 2025-2026. Media lokal Italia, Sassuolo News, memberikan kritik tajam terhadap performa Jay, terutama karena dianggap gagal mengawal pemain lawan yang mencetak gol kedua bagi Genoa di menit-menit akhir.

1. Dapat Kritik Tajam

Pertandingan antara Sassuolo dan Genoa berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, pada Selasa 4 November 2025 dini hari WIB. Sassuolo harus mengakui keunggulan tim tamu setelah gol telat dari Leo Ostigard (90+3'), melengkapi gol Ruslan Malinovskyi (18').

Satu-satunya gol balasan Neroverdi dicetak oleh Domenico Berardi (47'). Dalam laga tersebut, Jay Idzes bermain penuh selama dua babak.

Namun, bek Timnas Indonesia tersebut dinilai tampil kurang solid oleh Sassuolo News, terutama pada babak pertama.

"Di babak pertama, Sassuolo tampak kurang fokus, dan buktinya adalah kesalahan-kesalahannya," tulis Sassuolo News, dikutip Rabu (5/11/2025).

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

2. Gagal Menutup Pertahanan dan Nilai Terendah

Laporan dari media Italia tersebut menyebutkan Jay Idzes melakukan banyak kesalahan, baik dalam menutup pertahanan maupun saat membangun serangan. Kesalahan paling fatal terjadi menjelang akhir laga, yang berujung pada kekalahan Sassuolo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.jpg
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/cristiano_ronaldo_donald_trump_1.jpg
Momen Cristiano Ronaldo di Gedung Putih Bocor ke Publik, Ada Detail Aneh yang Tak Disadari 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement