Media Italia Kritik Penampilan Jay Idzes di Laga Sassuolo vs Genoa, Sebut Kurang Solid dan Gagal Kawal Gol Penentu

REGGIO EMILIA – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, dinilai tampil kurang optimal saat klubnya, Sassuolo, menelan kekalahan 1-2 dari Genoa di matchday ke-10 Liga Italia 2025-2026. Media lokal Italia, Sassuolo News, memberikan kritik tajam terhadap performa Jay, terutama karena dianggap gagal mengawal pemain lawan yang mencetak gol kedua bagi Genoa di menit-menit akhir.

1. Dapat Kritik Tajam

Pertandingan antara Sassuolo dan Genoa berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, pada Selasa 4 November 2025 dini hari WIB. Sassuolo harus mengakui keunggulan tim tamu setelah gol telat dari Leo Ostigard (90+3'), melengkapi gol Ruslan Malinovskyi (18').

Satu-satunya gol balasan Neroverdi dicetak oleh Domenico Berardi (47'). Dalam laga tersebut, Jay Idzes bermain penuh selama dua babak.

Namun, bek Timnas Indonesia tersebut dinilai tampil kurang solid oleh Sassuolo News, terutama pada babak pertama.

"Di babak pertama, Sassuolo tampak kurang fokus, dan buktinya adalah kesalahan-kesalahannya," tulis Sassuolo News, dikutip Rabu (5/11/2025).

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

2. Gagal Menutup Pertahanan dan Nilai Terendah

Laporan dari media Italia tersebut menyebutkan Jay Idzes melakukan banyak kesalahan, baik dalam menutup pertahanan maupun saat membangun serangan. Kesalahan paling fatal terjadi menjelang akhir laga, yang berujung pada kekalahan Sassuolo.