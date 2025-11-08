Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Instruksi Bojan Hodak Bantu Adam Alis Jadi Pahlawan Kemenangan Dramatis Persib Bandung atas Selangor FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |00:01 WIB
Instruksi Bojan Hodak Bantu Adam Alis Jadi Pahlawan Kemenangan Dramatis Persib Bandung atas Selangor FC
Adam Alis mengaku ada instruksi khusus dari pelatih Bojan Hodak sebelum dirinya masuk lapangan (Foto: AFC)
A
A
A

PETALING JAYA Adam Alis mengaku ada instruksi khusus dari pelatih Bojan Hodak sebelum dirinya masuk lapangan. Hal itu membantunya jadi pahlawan kemenangan dramatis Persib Bandung atas Selangor FC di matchday 4 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026.

Laga Selangor FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6 November 2025 malam WIB. Tertinggal 0-2 di babak pertama, Maung Bandung berbalik menang 3-2!

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid

Dua gol Selangor dicetak oleh Chrigor Moraes (3’) dan bunuh diri Patricio Matricardi (17’). Sedangkan, tiga gol Persib disumbangkan Andrew Jung (49’) dan brace Adam Alis (81’, 90+7’).

1. Apresiasi Kinerja Tim

Kendati menyumbangkan dua gol kemenangan, Adam sangat mengapresiasi kinerja semua elemen tim dalam laga tersebut. Ia yakin hasil positif itu juga ada campur tangan dari Allah SWT.

"Saya pikir ini hasil kerja keras semua pemain, semua yang bekerja untuk tim dan semua ini tentunya karena Allah SWT. This is Persib! Kami buktikan dengan terus berjuang sampai akhir," kata Adam, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (8/11/2025).

Lalu, pemain kelahiran Jakarta itu mengaku terkejut dan tak menyangka saat mencetak gol kemenangan. Ia menuturkan, Hodak memang memberikan instruksi khusus sehingga membuahkan hasil manis di laga tersebut.

 

