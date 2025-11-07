Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kronologi Adam Alis Ditilang Polisi Malaysia Usai Cetak 2 Gol Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |10:58 WIB
Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC. (Foto: persib.co.id)
A
A
A

KRONOLOGI Adam Alis ditilang polisi Malaysia usai mencetak dua gol kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC akan diulas Okezone. Kelar laga Selangor FC vs Persib Bandung yang digelar di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6 November 2025 malam WIB, Adam Alis dan sejumlah pemain Persib Bandung seperti Saddil Ramdani, Robi Darwis dan Kakang Rudianto memilih untuk makan.

1. Baru Keluar dari Tempat Makan

Mereka makan di salah satu nasi lemak ternama di kawasan tersebut. Kelar makan, Adam Alis dan kawan-kawan langsung bergegas menuju hotel tempat mereka menginap menggunakan mobil.

Adam Alis hampir ditiling polisi Malaysia. (Foto: Instagram/@adam.alis18)
Adam Alis hampir ditiling polisi Malaysia. (Foto: Instagram/@adam.alis18)

Namun, baru juga keluar tempat makan, mereka dihadang dua polisi Malaysia. Mereka sempat ditanya identitas, namun pemain-pemain Persib Bandung ini tidak membawa paspor. Beruntung setelah berdiskusi lebih lanjut, pemain-pemain Persib Bandung ini dilepaskan pihak kepolisian Malaysia.

“Kronologinya, kita tadi habis makan dari nasi lemak burung hantu. Itu masih area cafe, kayak di Summarecon aja sih (masih kawasan komplek), bukan di jalan raya, tapi polisinya lagi patroli, mungkin lagi cari Bobotoh kali ya posisinya,” kata Adam Alis dalam live di akun TikTok-nya @adam.alis18.

“Saddil Ramdani maps-nya mati, jadi ngawur gitu arahnya kayak lawan arah gitu. Terus pas banget ada polisi dan kita diberhentikan. Polisinya ada dua orang naik motor dan yang satunya sudah fotoin plat nomor mobil kita,” lanjut eks gelandang andalan Borneo FC ini.

“Dia belum tahu kalau Robi Darwis ini kan tentara sama Kakang (polisi). Karena itu, kita keluar lah dari mobil dan dimintai paspor. Karena kita enggak bawa paspor, Robi nunjukkin kartu anggotanya. Setelah Robi nunjukin kartu anggotanya, mereka kaget dan langsung baik ke kami,” tegas gelandang 31 tahun ini.

 

