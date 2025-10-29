Gabung Juventus, Luciano Spalletti Bikin si Nyonya Tua Dominasi Liga Italia Lagi?

LUCIANO Spalletti dikabarkan segera diresmikan sebagai pelatih Juventus pekan ini. Mengutip dari Football Italia, Luciano Spalletti tinggal menunggu detail kontrak dari manajemen si Nyonya Tua -julukan Juventus.

“Luciano Spalletti siap menandatangani kontrak dengan Juventus. Namun, elemen penentunya adalah kesediaan menerima kontrak hingga bulan Juni serta perpanjangan otomatis jika Juventus berhasil lolos ke Liga Champions,” tulis Football Italia.

Jika amit-amit gagal mendatangkan Luciano Spalletti, manajemen Juventus telah menyiapkan rencana cadangan. Manajemen Juventus berencana mengontrak eks pemain mereka, Raffaelle Palladino, sebagai pelatih caretaker.

1. Luciano Spalletti Incaran Juventus sejak Lama

Menurut Football Italia, Juventus telah mengincar Luciano Spalletti sejak lama, namun tak kunjung berhasil. Peluang Juventus mendapatkan Luciano Spalletti kini sangat terbuka karena pelatih 66 tahun ini tidak terikat kontrak dengan klub mana pun.

Tak heran Luciano Spalletti menjadi Incaran Juventus. Sejak 20-an tahun terakhir, pelatih berkepala plontos ini eksis di kasta tertinggi sepakbola Italia.

Ia pernah membawa AS Roma lama eksis di papan atas sepakbola Italia. Pelatih 66 tahun ini juga pernah mengantarkan AS Roma kampiun Coppa Italia 2006-2007 dan 2007-2008. Jangan lupa, sebelum melatih Timnas Italia pada 2023-2025, Luciano Spalletti membawa Napoli juara Liga Italia 2022-2023!