Okezone.com
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gianluigi Buffon Dukung Luciano Spalletti Jadi Pelatih Juventus: Kalau Ambisius, Pilih Dia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |14:14 WIB
Gianluigi Buffon Dukung Luciano Spalletti Jadi Pelatih Juventus: Kalau Ambisius, Pilih Dia!
Gianluigi Buffon mendukung Luciano Spalletti menjadi pelatih Juventus berikutnya (Foto: FIGC)
LEGENDA Juventus, Gianluigi Buffon, langsung mendukung Luciano Spalletti sebagai pengganti Igor Tudor. Ia menyebut jika La Vecchia Signora benar ambisius, maka pria berkepala plontos itu pilihan tepat.

Juventus baru saja memecat Tudor sebagai pelatih. Eks gelandang Bianconeri itu diberhentikan setelah tim asal Kota Turin tersebut paceklik kemenangan dalam delapan laga beruntun di semua kompetisi.

1. Ambisius

Igor Tudor. (Foto: UEFA)

Sejumlah nama masuk dalam daftar kandidat pelatih Juventus berikutnya. Dua nama yang paling tenar adalah Roberto Mancini dan Luciano Spalletti.

Buffon yang pernah bekerja sama dengan nama terakhir di Timnas Italia, meyakini Spalletti adalah pilihan paling tepat. Bila Juventus punya ambisi, pria berusia 66 tahun itu harus dipilih.

“Buat saya, Luciano adalah profil yang tepat buat klub besar mana pun yang masih punya ambisi. Anda tidak akan banyak kalah bersama dia,” tukas Buffon, mengutip dari Football Italia, Selasa (28/10/2025).

“Dari kacamata profesional, itu adalah pilihan yang bagus. Dia adalah orang yang paham sepakbola, orang hebat, dan pelatih hebat,” imbuh mantan kiper Juventus tersebut.

 

