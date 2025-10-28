Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Kenang Momen Jebol Gawang Juventus, Bukti Pemain Indonesia Berkualitas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |03:05 WIB
Jay Idzes Kenang Momen Jebol Gawang Juventus, Bukti Pemain Indonesia Berkualitas
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAY Idzes kenang momen jebol gawang Juventus. Dia jadikan momen itu sebagai bukti bahwa pemain Timnas Indonesia berkualitas.

Ya, kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, pernah menjebol gawang klub raksasa Italia, Juventus. Dia tidak bisa melupakan momen itu karena gol tersebut sekaligus mencatatkan namanya di papan sejarah dengan menjadi pemain pertama Indonesia yang cetak gol di Liga Italia.

Jay Idzes tampil garang di laga Timnas Indonesia vs Australia @timnas.indonesia

1. Karier Mentereng di Eropa

Idzes merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Kariernya bisa dibilang cukup mentereng. Namanya mulai harum ketika merapat ke Venezia sekaligus mengantarkan timnya promosi ke Serie A pada musim 2024-2025.

Sayangnya, pada musim ini, Venezia harus degradasi. Tapi, performa ciamik Idzes sukses mencuri perhatian Sassuolo sehingga menjadikannya salah satu rekrutan anyar di bursa transfer musim panas 2025-2026. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu juga menjadi andalan di lini pertahanan I Neroverdi -julukan Sassuolo.

2. Kenang Momen Jebol Gawang Juventus

Meski begitu, boleh dibilang musim lalu menjadi periode terbaik Idzes saat masih berseragam. Pasalnya, dia menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain sekaligus mencetak gol di Serie A.

Manisnya, gol pertamanya itu dicetak ke gawang klub raksasa Italia, yakni Juventus. Idzes pun tak bisa melupakan momen indah tersebut.

“Mencetak gol melawan Juventus adalah perasaan yang luar biasa. Saya menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain dan mencetak gol di Serie A, itu kehormatan besar bagi saya,” ujar Idzes, dilansir dari Sassuolonews, Selasa (28/10/2025).

 

