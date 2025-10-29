Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Buka-bukaan, Jay Idzes Ungkap Bujuk Rayu Fabio Grosso Sebelum Gabung Sassuolo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |02:05 WIB
Buka-bukaan, Jay Idzes Ungkap Bujuk Rayu Fabio Grosso Sebelum Gabung Sassuolo
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

SASSUOLO – Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, buka-bukaan soal proses perpindahannya ke Sassuolo. Dia ungkap bujuk rayu dari pelatih Sassuolo, Fabio Grosso.

Idzes pun akhirnya luluh. Dia menjadi salah satu rekrutan anyar Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

1. Gabung Sassuolo

Sebagaimana diketahui, Idzes bergabung ke Sassuolo dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. Bek berusia 25 tahun itu ditebus sebesar 8 juta euro atau sekira Rp154 miliar dan diikat kontrak hingga 2029.

Keputusan Idzes pindah ke Sassuolo tak luput dari peran pelatih Sassuolo, Grosso. Pasalnya, legenda Timnas Italia itu meyakinkan sang pemain agar menjatuhkan hatinya ke I Neroverdi. Idzes pun tertarik dengan proyek-proyek yang dijanjikan tersebut.

“Pelatih Grosso mengatakan bahwa Sassuolo adalah klub besar dengan sejarah yang kuat. Musim lalu mereka memiliki skuad hebat dan berhasil menjuarai liga,” kata Idzes, dilansir dari Sassuolonews, Rabu (29/10/2025).

“Tapi tentu saja musim ini di Serie A akan berbeda. Target kami bukan untuk memenangkan liga, tapi untuk bertahan di Serie A dan finis setinggi mungkin. Itu rencana kami dan sedang kami upayakan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645795/7-pencetak-gol-terbanyak-di-awal-musim-sejak-tahun-2000-messi-tak-terbendung-qyw.webp
7 Pencetak Gol Terbanyak di Awal Musim Sejak Tahun 2000: Messi Tak Terbendung
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_ac_milan_adrien_rabiot.jpg
AC Milan Dapat Tiga Kabar Baik Sekaligus jelang Derby della Madonnina Lawan Inter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement