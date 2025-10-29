Buka-bukaan, Jay Idzes Ungkap Bujuk Rayu Fabio Grosso Sebelum Gabung Sassuolo

SASSUOLO – Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, buka-bukaan soal proses perpindahannya ke Sassuolo. Dia ungkap bujuk rayu dari pelatih Sassuolo, Fabio Grosso.

Idzes pun akhirnya luluh. Dia menjadi salah satu rekrutan anyar Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025.

1. Gabung Sassuolo

Sebagaimana diketahui, Idzes bergabung ke Sassuolo dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. Bek berusia 25 tahun itu ditebus sebesar 8 juta euro atau sekira Rp154 miliar dan diikat kontrak hingga 2029.

Keputusan Idzes pindah ke Sassuolo tak luput dari peran pelatih Sassuolo, Grosso. Pasalnya, legenda Timnas Italia itu meyakinkan sang pemain agar menjatuhkan hatinya ke I Neroverdi. Idzes pun tertarik dengan proyek-proyek yang dijanjikan tersebut.

“Pelatih Grosso mengatakan bahwa Sassuolo adalah klub besar dengan sejarah yang kuat. Musim lalu mereka memiliki skuad hebat dan berhasil menjuarai liga,” kata Idzes, dilansir dari Sassuolonews, Rabu (29/10/2025).

“Tapi tentu saja musim ini di Serie A akan berbeda. Target kami bukan untuk memenangkan liga, tapi untuk bertahan di Serie A dan finis setinggi mungkin. Itu rencana kami dan sedang kami upayakan,” sambungnya.