Reaksi Jay Idzes Sassuolo Kalah 0-1 dari AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Seharusnya Imbang!

REAKSI bintang Timnas Indonesia, Jay Idzes, usai gagal bawa klubnya, Sassuolo terhindar dari kekalahan saat jumpa AS Roma menarik diulas. Dia menyayangkan kekalahan yang didapat.

Menurut Jay Idzes, Sassuolo layak mendapatkan satu poin dalam laga itu. Pertandingan seharusnya berakhir dengan skor imbang.

1. Sassuolo Kalah

Ya, pil pahit harus ditelan Sassuolo saat hadapi AS Roma dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Sassuolo kalah tipis 0-1 saat menjamu AS Roma di Stadion Mapei, Minggu 26 Oktober 2025.

Gol kemenangan tim tamu dicetak lewat aksi Paulo Dybala pada menit ke-16. Sassuolo pun tak mampu membalas satu pun gol.

2. Reaksi Jay Idzes

Hasil yang cukup disayangkan karena sebenarnya lini pertahanan Sassuolo sudah sangat solid. Namun begitu, Idzes sudah menyadari sejak awal bahwa AS Roma adalah lawan yang kuat.

“Kami bermain melawan tim yang kuat, dengan pemain-pemain berkualitas, dan kami sudah menyadarinya sejak awal,” ujar Idzes, dilansir dari laman resmi Sassuolo, Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, Idzes menilai kalau sebenarnya Sassuolo sama sekali tidak bermain buruk. Dia merasa I Neroverdi -julukan Sassuolo- hanya kurang beruntung karena sebenarnya mereka bisa meraih satu poin dari laga tersebut.

“Di babak pertama mereka (AS Roma) tidak banyak menciptakan peluang, mungkin di babak kedua kami sedikit lebih tertekan,” ucapnya.

“Tapi secara keseluruhan kami tidak bermain buruk, dengan sedikit keberuntungan, kami seharusnya bisa membawa pulang satu poin,” terang Idzes.