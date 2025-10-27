Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Lihat Sepakbola Italia dan Indonesia Punya Kesamaan, Apa Itu?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |01:24 WIB
Jay Idzes Lihat Sepakbola Italia dan Indonesia Punya Kesamaan, Apa Itu?
Jay Idzes melihat sepakbola Italia dan Indonesia punya kesamaan yakni gairah suporter (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

BEK Sassuolo, Jay Idzes, melihat sepakbola Italia dan Indonesia punya kesamaan yakni gairah suporter. Ia berharap semua orang bisa ikut merasakan atmosfer pertandingan di kedua negara.

Idzes sudah hampir menghabiskan kariernya di Italia selama dua tahun. Musim perdananya dicatat bersama Venezia pada 2023. Kemudian, ia mendobrak pasar transfer musim panas 2025 dengan bergabung ke Sassuolo. 

1. Gairah Luar Biasa

Jay Idzes di skuad Sassuolo

Idzes mengungkapkan gairah suporter yang ada di Italia dan Indonesia memiliki kesamaan. Ia sulit mengutarakan gairah suporter karena begitu luar biasa. Selama pengalamannya membela Timnas Indonesia, pemain kelahiran Mierlo itu mengakui dukungan yang diterima sangat luar biasa. 

“Satu hal yang sangat mirip antara Italia dan Indonesia adalah gairah suporter terhadap sepakbola. Sulit dijelaskan, kamu harus merasakannya sendiri,” kata Idzes, dilansir dari Sassuolonews, dikutip Senin (27/10/2025).

“Kamu harus datang ke Indonesia, melihat dengan mata kepala sendiri, berada di stadion, melihat bagaimana fans bersiap sebelum pertandingan, bagaimana mereka mendukung bahkan di luar stadion setiap kali kami bermain untuk tim nasional,” sambung kapten Timnas Indonesia itu.

“Dukungan mereka luar biasa, bahkan saat kami kalah. Saya merasa semangatnya sama seperti di Italia, fans di sini juga sangat fanatik terhadap sepakbola,” terang Idzes. 

 

1 2
      
