HOME BOLA LIGA ITALIA

Bangga! Jay Idzes Puas Sassuolo Raih Clean Sheet Ketiga di Liga Italia Musim Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |00:01 WIB
Bangga! Jay Idzes Puas Sassuolo Raih Clean Sheet Ketiga di Liga Italia Musim Ini
Jay Idzes senang Sassuolo tak kebobolan saat melawan Lecce di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

LECCE – Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes senang bukan main usai berhasil mengantar Sassuolo meraih clean sheet atau nirbobol saat menahan imbang Lecce. Jay menumpahkan rasa bahagianya di akun Instagram pribadinya, @jayidzes.

Ya, Sassuolo berhasil merebut satu poin usai menahan imbang Lecce 0-0 di pekan ketujuh Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Via del Mare, Lecce, Italia, pada Sabtu 18 Oktober 2025 lalu.

Ini merupakan ketiga kalinya Neroverdi –julukan Sassuolo– meraih nirbobol pada musim ini. Raihan satu poin dari kandang Lecce juga menandai Sassuolo nirbobol dalam dua pertandingan beruntun.

1. Kontribusi Solid Jay Idzes di Lini Pertahanan

Kontribusi Jay Idzes di lini pertahanan Sassuolo cukup solid sejauh ini. Sebelum hasil imbang 0-0 melawan Lecce, Sassuolo juga mencatatkan clean sheet saat mengalahkan Hellas Verona 1-0 pada 4 Oktober 2025 lalu.

Nirbobol lainnya diraih oleh Sassuolo saat menumbangkan Lazio 2-0 pada 14 September 2025 silam.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

"Ayo, tim! Clean sheet dan satu poin lagi. Forza Sasol!" tulis Jay dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Secara keseluruhan, Jay Idzes telah mencatatkan enam penampilan bersama Sassuolo, dan semuanya berstatus sebagai starter atau masuk kesebelasan pertama dalam tim.

 

