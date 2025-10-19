COMO – Hasil Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Minggu (19/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk I Lariani.
Dua gol Como dicetak oleh Marc Kempf (4’) dan Nico Paz (79’). Bianconeri pun harus bertekuk lutut.
Jalannya Pertandingan
Tuan rumah langsung mengejutkan Juventus di menit keempat. Berawal dari umpan silang Paz, tembakan Kempf sukses membobol gawang Michele Di Gregorio! Como 1907 unggul 1-0.
Juventus coba mengancam di menit ke-21 saat tembakan Kenan Yildiz melenceng tipis. Sementara itu, Como mengintip peluang di menit ke-29 usai sepakan Alvaro Morata ditepis Di Gregorio.
Dari tendangan penjuru, sundulan Kempf hampir berbuah gol kedua! Selang lima menit, Como mengancam lagi via upaya Alberto Moreno yang lagi-lagi bisa diamankan kiper.
Juventus sempat menceploskan bola di menit ke-37 tapi dianulir wasit. Kemudian, upaya Francisco Conceicao di menit ke-40 belum menemui sasaran. Skor 1-0 untuk keunggulan Como bertahan hingga rehat.