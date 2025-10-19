Advertisement
LIGA ITALIA

Hasil Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2025-2026: Nico Paz Menggila, Bianconeri Takluk 0-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |19:33 WIB
Juventus takluk 0-2 dari Como 1907 di Liga Italia 2025-2026
Juventus takluk 0-2 dari Como 1907 di Liga Italia 2025-2026
A
A
A

COMO – Hasil Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Minggu (19/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk I Lariani.

Dua gol Como dicetak oleh Marc Kempf (4’) dan Nico Paz (79’). Bianconeri pun harus bertekuk lutut.

Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA_EN)
Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA_EN)

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah langsung mengejutkan Juventus di menit keempat. Berawal dari umpan silang Paz, tembakan Kempf sukses membobol gawang Michele Di Gregorio! Como 1907 unggul 1-0.

Juventus coba mengancam di menit ke-21 saat tembakan Kenan Yildiz melenceng tipis. Sementara itu, Como mengintip peluang di menit ke-29 usai sepakan Alvaro Morata ditepis Di Gregorio.

Dari tendangan penjuru, sundulan Kempf hampir berbuah gol kedua! Selang lima menit, Como mengancam lagi via upaya Alberto Moreno yang lagi-lagi bisa diamankan kiper.

Juventus sempat menceploskan bola di menit ke-37 tapi dianulir wasit. Kemudian, upaya Francisco Conceicao di menit ke-40 belum menemui sasaran. Skor 1-0 untuk keunggulan Como bertahan hingga rehat.

 

