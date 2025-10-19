Penyebab AS Roma Kalah 0-1 dari Inter Milan di Liga Italia 2025-2026

PENYEBAB AS Roma kalah 0-1 dari Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 menarik diulas. Pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengakui timnya membuat beberapa kesalahan.

Meski begitu, Gasperini ogah terpuruk. Dia malah menjadikan kekalahan ini sebagai pematik AS Roma untuk bangkit dan menang lagi di laga selanjutnya.

1. AS Roma Kalah Tipis

Pil pahit harus ditelan AS Roma kala menjamu Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Main di Stadion Olimpico, Roma, pada Minggu (19/10/2025) dini hari WIB, mereka kalah dengan skor tipis 0-1.

Gol semata wayang pada laga itu dicetak oleh Ange-Yoan Bonny. Dia cetak gol cepat pada menit keenam.

Ange-Yoan Bonny menjadi penentu setelah berhasil melepaskan diri dari jebakan offside. Dia pun terus memanfaatkan bola umpan dari Nicolo Barella untuk menaklukkan Mile Svilar yang ragu-ragu di tiang dekat.