Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab AS Roma Kalah 0-1 dari Inter Milan di Liga Italia 2025-2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |10:56 WIB
Penyebab AS Roma Kalah 0-1 dari Inter Milan di Liga Italia 2025-2026
AS Roma vs Inter Milan. (Foto: AS Roma)
A
A
A

PENYEBAB AS Roma kalah 0-1 dari Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 menarik diulas. Pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini, mengakui timnya membuat beberapa kesalahan.

Meski begitu, Gasperini ogah terpuruk. Dia malah menjadikan kekalahan ini sebagai pematik AS Roma untuk bangkit dan menang lagi di laga selanjutnya.

AS Roma vs Inter Milan

1. AS Roma Kalah Tipis

Pil pahit harus ditelan AS Roma kala menjamu Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Main di Stadion Olimpico, Roma, pada Minggu (19/10/2025) dini hari WIB, mereka kalah dengan skor tipis 0-1.

Gol semata wayang pada laga itu dicetak oleh Ange-Yoan Bonny. Dia cetak gol cepat pada menit keenam.

Ange-Yoan Bonny menjadi penentu setelah berhasil melepaskan diri dari jebakan offside. Dia pun terus memanfaatkan bola umpan dari Nicolo Barella untuk menaklukkan Mile Svilar yang ragu-ragu di tiang dekat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Drama 3 Gim! Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen di Perempat Final Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement