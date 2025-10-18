Hasil Lecce vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Main, Laga Berakhir Imbang Tanpa Gol

LECCE – Lecce dan Sassuolo gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas untuk mencetak gol dalam matchday ketujuh Liga Italia 2025-2026, Sabtu (18/10/2025) malam WIB. Alhasil, laga yang dimainkan di Stadion Via del Mare, Lecce, Italia tersebut berakhir imbang 0-0.

Dengan pertandingan yang berakhir tanpa gol tersebut, Sassuolo yang diperkuat kapten Timnas Indonesia, Jay Idez kini masih tertahan di peringkat kedelapan dengan 10 poin. Sementara Lecce di urutan ke-14 dengan 6 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim memasuki laga dengan semangat baru setelah sama-sama memetik kemenangan yang sebelum jeda internasional. Lecce, yang harus bermain tanpa Riccardo Sottil, Filip Marchwinski, Matias Perez, dan Gaby Jean karena cedera, memulai laga dengan hati-hati.

Sementara itu, Sassuolo mendapatkan kembali kapten mereka, Domenico Berardi, meski Daniel Boloca dan beberapa pemain lain absen. Meskipun minim gol, beberapa upaya sempat dicatatkan.

Gelandang Lecce, Ylber Ramadani, sempat melepaskan tembakan yang melebar dari tepi kotak penalti. Di sisi Sassuolo, tendangan half-volley Berisha berhasil dihalau oleh Filippo Romagna.

Lecce vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Peluang terbaik di babak pertama mungkin datang dari Nikola Stulic dengan tendangan melengkung kaki kirinya dari jarak jauh yang hanya meleset beberapa inci dari tiang jauh, menegaskan kurangnya ketajaman kedua tim.

Babak Kedua

Paruh kedua pertandingan dibuka dengan kegagalan besar Sassuolo. Armand Laurienté membuat kesalahan assist saat ia mengirim umpan yang salah kepada Andrea Pinamonti, padahal rekannya tersebut sudah berdiri bebas.