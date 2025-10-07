Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Juluki Jay Idzes Raksasa di Udara karena Tampil Begitu Kuat di Lini Pertahanan Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |00:01 WIB
Media Italia Juluki Jay Idzes Raksasa di Udara karena Tampil Begitu Kuat di Lini Pertahanan Sassuolo
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

VERONA - Bek andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes, mendapat julukan 'Raksasa' setelah membantu timnya, Sassuolo, membekuk Hellas Verona di Liga Italia 2025-2026. Idzes dinilai tampil gemilang, menunjukkan performa apik yang krusial dalam kemenangan tipis tersebut.

Sassuolo sukses membungkam Hellas Verona dengan skor 1-0 pada pekan keenam Liga Italia 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Marcantonio Bentegodi, Verona, Italia, pada Sabtu 4 Oktober 2025 dini hari WIB itu dimenangkan Neroverdi –julukan Sassuolo– lewat gol tunggal Andrea Pinamonti pada menit ke-71.

1. Kontribusi Krusial di Lini Pertahanan dan Serangan

Jay Idzes yang tampil sebagai starter memiliki kontribusi penting, bahkan dalam proses terjadinya gol. Umpan panjang akuratnya dari area pertahanan Sassuolo diterima dengan baik oleh Pinamonti, yang kemudian mengoper bola kepada Alieu Fadera.

Fadera dilanggar di kotak terlarang, yang berujung pada penalti. Meskipun Pinamonti gagal mengeksekusi penalti, ia berhasil memanfaatkan bola rebound untuk mencetak gol kemenangan.

Usai laga, media Italia, Tuttomercatoweb, mengakui performa apik yang ditampilkan oleh bek Timnas Indonesia tersebut. Ia bahkan diibaratkan 'Raksasa' yang selalu memenangkan duel udara dan memimpin pertahanan dengan wibawa.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

"Raksasa di udara, ia memimpin pertahanan dengan penuh wibawa. Jika ia kembali ke performa terbaiknya di Venice, dia akan menjadi pemain top bagi tim yang sedang berjuang untuk bertahan," tulis Tuttomercatoweb, dikutip pada Selasa (6/10/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Sassuolo Jay Idzes Liga Italia
