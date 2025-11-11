Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |02:05 WIB
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
A
A
A

BERGAMO – Bintang Sassuolo, Andrea Pinamonti, memuji duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic di lini pertahanan Neroverdi -julukan Sassuolo. Menurutnya, duet ini sangatlah tangguh.

Pujian diberikan usai Sassuolo meraih kemenangan manis di markas Atalanta, Gewiss Stadium, Bergamo, Italia pada Minggu 9 November 2025 malam WIB. Bermain efektif, Neroverdi rebut tiga poin di markas lawan.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

1. Sassuolo Menang

Tiga gol untuk Sassuolo dicatatkan oleh Domenico Berardi (29' (P)), dan Andrea Pinamonti (47'). Kemenangan ini membuat Sassuolo naik ke posisi delapan klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

Dalam laga itu, Jay dan Muharemovic tampil tak tergantikan. Baik Jay maupun Muharemovic sering melakukan aksi defensif krusial bagi Neroverdi.

 

