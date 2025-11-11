Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!

BERGAMO – Bintang Sassuolo, Andrea Pinamonti, memuji duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic di lini pertahanan Neroverdi -julukan Sassuolo. Menurutnya, duet ini sangatlah tangguh.

Pujian diberikan usai Sassuolo meraih kemenangan manis di markas Atalanta, Gewiss Stadium, Bergamo, Italia pada Minggu 9 November 2025 malam WIB. Bermain efektif, Neroverdi rebut tiga poin di markas lawan.

1. Sassuolo Menang

Tiga gol untuk Sassuolo dicatatkan oleh Domenico Berardi (29' (P)), dan Andrea Pinamonti (47'). Kemenangan ini membuat Sassuolo naik ke posisi delapan klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

Dalam laga itu, Jay dan Muharemovic tampil tak tergantikan. Baik Jay maupun Muharemovic sering melakukan aksi defensif krusial bagi Neroverdi.