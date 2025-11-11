Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |00:05 WIB
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
Emil Audero kala berlaga. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

PISA – Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero, menuntut timnya untuk fokus evaluasi usai kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026. Dia menilai kekalahan ini menjadi teguran keras untuk Cremonese.

Ya, Cremonese tumbang dari Pisa 0-1 di pekan ke-11 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Arena Garibaldi, Pisa, Italia pada Sabtu 8 November 2025.

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

1. Cremonese Kalah

Cremonese dan Pisa sebenarnya bermain sama kuat sepanjang babak pertama. Namun pada babak kedua, Pisa berhasil memecah kebuntuan lewat gol Idrissa Toure (75'). Keunggulan Pisa bertahan hingga akhir laga.

Usai laga, Emil menyoroti permainan Cremonese yang kurang apik dalam pertandingan itu. Menurutnya, banyak peluang tim yang tak dapat dimaksimalkan menjadi gol.

 

