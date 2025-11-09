Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Serukan Evaluasi Usai Cremonese Kalah dari Tim Promosi

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |22:16 WIB
Emil Audero Serukan Evaluasi Usai Cremonese Kalah dari Tim Promosi
Emil Audero tampak kesal dengan kekalahan Cremonese dari Pisa di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@emil_audero)
EMIL Audero tampak kesal dengan kekalahan Cremonese dari Pisa di Liga Italia 2025-2026. Ia menyerukan agar evaluasi menyeluruh.

Cremonese tumbang dari Pisa 0-1 di pekan ke-11 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Arena Garibaldi, Pisa, Italia pada Sabtu 8 November 2025.

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

Kedua tim bermain sama kuat sepanjang babak pertama. Namun pada babak kedua, Pisa berhasil memecah kebuntuan lewat gol Idrissa Toure (75') hingga pertandingan berakhir.

1. Tinggalkan Rasa Pahit

Usai laga, Audero menyoroti permainan Cremonese yang kurang apik dalam pertandingan itu. Menurutnya, banyak peluang tim yang tak dapat dimaksimalkan menjadi gol. 

Audero mengakui kekalahan ini meninggalkan kekecewaan besar untuk Cremonese. Apalagi, hasil ini sangat mempengaruhi perjalanan sebagai tim yang baru promosi musim ini. 

"Ya, kekalahan seperti ini jelas meninggalkan rasa pahit di mulut. Tapi perjalanan kami juga bergantung pada pertandingan-pertandingan ini," ujar Audero dikutip dari laman resmi Cremonese, Minggu (9/11/2025). 

 

1 2
      
