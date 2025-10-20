AC Milan Puncaki Klasemen Liga Italia 2025-2026, Massimiliano Allegri: Kami Butuh Tambahan Poin!

Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri tak ingin besar kepala setelah timnya bertengger di puncak klasemen Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

MILAN – Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, tak ingin besar kepala setelah timnya bertengger di puncak klasemen Liga Italia 2025-2026. Ia menegaskan, tidak sedang ingin mengirim pesan ke siapa pun.

Milan naik ke puncak usai menghajar Fiorentina 2-1. Laga tersebut berlangsung di Stadion San Siro, Senin (20/10/2025) dini hari WIB.

1. Pertama Kali

Dengan tambahan tiga angka, Milan meraup total 16 poin dari tujuh laga. Mereka sukses memanfaatkan situasi dengan kalahnya AS Roma, Napoli, hingga Juventus.

Untuk pertama kalinya sejak giornata delapan Liga Italia 2023-2024, Milan jadi capolista. Namun, Allegri yang menangani Rossoneri untuk kali kedua, tidak sepenuhnya senang.

2. Kirim Pesan

Menurut pria berjuluk Acciughina itu, Milan sedang tidak mengirim pesan kepada siapa pun. Ia mengingatkan Rafael Leao dan kawan-kawan untuk terus menambah raihan poin.

“Kami tidak sedang mengirim pesan (ke siapa pun). Itu adalah kemenangan, kami butuh lebih banyak poin untuk mencapai tujuan kami di akhir musim,” tegas Allegri, melansir dari Football Italia, Senin (20/10/2025).