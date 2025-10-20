Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Louis van Gaal Resmi Umumkan Berita Besar yang Dimaksud Media Belanda

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |15:32 WIB
BREAKING NEWS: Louis van Gaal Resmi Umumkan Berita Besar yang Dimaksud Media Belanda
Louis van Gaal mengumumkan berita besar yang dimaksud media Belanda. (Foto: Instagram/@vangaal)
LOUIS van Gaal akhirnya mengumumkan berita besar yang dimaksud media Belanda 433 nl dan juga media Inggris The Touchline. Mengutip dari akun Instagram @vangaal dan @433nl, Louis van Gaal mengumumkan sederet pemain atau pesohor yang akan tampil dalam acara 3FM Serious Request 2025 pada 18-24 Desember 2025 di Belanda.

Nantinya para pesohor ini akan membantu 20.000 anak di Belanda yang mengalami sakit pada otonya. Lebih lengkapnya, pernyataan Louis van Gaal akan disampaikan hari ini Senin (20/10/2025) pukul 16.00 waktu Belanda atau 23.00 WIB di stasiun Radio NPO 3FM.

Louis van Gaal umumkan berita besar yang diungkap media Belanda. (Foto: Instagram/@vangaal)
Louis van Gaal umumkan berita besar yang diungkap media Belanda. (Foto: Instagram/@vangaal)

1. Bukan Pengumuman Latih Timnas Indonesia

Sebelumnya pada Jumat 17 Oktober 2025 malam WIB, 433 nl menyebut Louis van Gaal akan mengumumkan berita besar pada Senin, (20/10/2025).

“Senin, mantan pelatih kepala Louis van Gaal akan mengadakan konferensi pers di mana akan ada berita besar yang diungkapkan. Menurut Anda apa yang akan diungkapkan Louis van Gaal?” tanya akun @433nl.

Pemberitaan 433 nl di atas diunggah ulang oleh media Inggris, The Touchline. Saat The Touchline mengunggah ulang kabar di atas, tiba-tiba jurnalis Spanyol Victor Catalina ikut nimbrung.

Ia menulis kalimat dengan  Bahasa Indonesia “Selamat Datang Louis van Gaal” sembari menaruh bendera Indonesia. Pernyataan Victor Catalina itu mengindikasikan Louis van Gaal akan melanjutkan karier sebagai pelatih Timnas Indonesia.

 

