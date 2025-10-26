Hasil Sassuolo vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Paulo Dybala Cetak Gol, Jay Idzes Cs Tumbang 0-1

SASSUOLO - AS Roma berhasil merebut kemenangan penting atas Sassuolo di matchday kedelapan Liga Italia 2025-2026, pada Minggu (26/10/2025) malam WIB. Roma yang berhasil menang berkat gol Paulo Dybala tersebut memastikan Jay Idzes cs tumbang dengan skor 0-1.

Ya, Paulo Dybala menjadi pahlawan bagi AS Roma setelah mencetak gol pertamanya di Serie A musim ini, memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Sassuolo. Kemenangan krusial ini membuat Giallorossi kini berbagi posisi puncak klasemen Liga Italia 202-2026 bersama Napoli dengan 18 poin.

Laga tandang di markas Sassuolo, Stadion Mapei, menjadi kesempatan bagi Roma untuk bangkit setelah menelan tiga kekalahan dari empat laga terakhir, termasuk takluk di Europa League. Dybala yang dimainkan sebagai False 9 tampil apik dan sukses membawa timnya menang 1-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meskipun Roma yang berhasil memecah kebuntuan, Sassuolo justru mengawali laga dengan sangat agresif. Setelah aksi solo run Alieu Fadera, Kristian Thorstvedt menyia-nyiakan peluang emas dengan sundulan yang melenceng dari jarak dekat.

Namun, Roma-lah yang berhasil unggul terlebih dahulu. Paulo Dybala memulai serangan dengan lay-off cerdas yang disambut oleh Bryan Cristante.

Paulo Dybala di laga Sassuolo vs AS Roma. (Foto: Instagram/officialasroma)

Tendangan Cristante berhasil ditepis oleh kiper Arijanet Muric, tetapi bola muntah jatuh tepat di hadapan La Joya, yang tanpa kesulitan menyelesaikannya untuk mencetak gol pertamanya di Serie A musim ini.

Setelah gol, laga tetap berjalan ketat. Sassuolo kehilangan bek Filippo Romagna karena cedera, sementara Roma harus melihat Bailey berjuang menyelesaikan babak pertama setelah sepatu botnya rusak akibat tekel Josh Doig di luar kotak penalti.